Ciolacu iese din nou la atac: declarațiile catastrofice duc la criză

Ciolacu spune, printre altele, că a guvernat bine, că s-a luptat cu inflația, pe care a redus-o de la 10% la 5%, că a majorat permanent veniturile populației (salariile din sectorul public, salariul minim pe econmie și pensiile) și că, în perioada guvernării sale, investițiile au fost cele mai mari din toate timpurile. Mai mult, Ciolacu a spus că România nu poate intra în incapacitate de plată, așa cum a spus premierul Bolojan lumii întregi într-un interviu acordat Bloomberg, având în vedere buffer-ul lăsat la Ministerul Finanțelor și faptul că rexervele BNR sunt cele mai mari din toate timpurile.

Într-un interviu la Gândul Live, Ciolacu a spus următoarele:

„Ce spuneți de marea criză? Păi avem o mare criză, nu trebuie să luăm măsuri? (…) Ciclonul mi-a scăpat. Am și auzit o declarație a premierului, „domne’, am reușit să evităm intrarea în incapacitate de plată”. Am fost vreodată în incapacitate de plată? Avea România acest risc? Eu am lăsat peste 12 mld la Ministerul de Finanțe. Plus că BNR are cea mai mare rezervă din istoria României. Deci, România nu a fost în nici un moment în situația de a intra în incapacitate de plată”.

Fostul premier a vorbit și despre efectele catastrofale ale declarațiilor oficialilor guvernamentali, care riscă să transforme o problemă bugetară într-o criză economică veritabilă.

”Noi nu avem un plan economic. Iar o problemă bugetară am transformat-o aproape într-o criză economică, ceea ce este foarte grav. Cifrele nu mint niciodată. Oamenii mai mint. Cifrele nu mint. Mă uitam că a scăzut consumul cu 7%. Astăzi, am mai văzut o știre, în luna august, în Germania, producție industrială a scăzut cu 4,3%, Germania fiind partenerul principal al României. Nu poți să mergi pe creștere economică în acest moment decât prin consum și prin investiții. La nivelul de investiții, aveam în buget prinși 149 de miliarde, și în acest moment suntem la nivelul de investiții de 77 de miliarde și mai sunt 3 luni din an (…) din care două luni vor fi de iarnă. Nu vom face, din punctul meu de vedere, nu vom ajunge la investiții de 149 de miliarde. Care va fi creșterea economică la sfârșitul anului? Eu nu merg la ședințele de coaliție. (…) O să ajungem într-o criză economică. Spre acest lucru duc toate cifrele”, a spus Ciolacu.

Ciolacu a criticat și decizia guvernului Bolojan de a majora TVA, măsură pe care o consideră o „inechitate socială” și o greșeală economică majoră.

„A mărit TVA? Inflația eu am luat-o la 10,3% și am lăsat-o la 5,5% și acum e aproape 10%. În 3 luni de zile. Dacă dăm jos inflația, la încăsările de la TVA, (…) vedem o scădere la încăsări la TVA cu 3% și ca pondere la PIB-ul României cu aproape 4,4% scăderea la construcția PIB-ului României. Cu alte cuvinte am crescut TVA-ul și am încăsat mai puțin (…) Politica de a găsi un vinovat aia suntem…sunt dușmanul numărul unu al națiunii, dar asta a fost de fiecare dată când a plecat un prim-ministru. Domne, greaua moștenire. Dar să vii să spui zilnic că suntem în incapacitate de plată, lucru care a dus numai la creșterea dobânzilor…Să vii cu aceste știri apocaliptice numai ca să astupi niște măsuri… Părerea mea – o greșeală fantastică creșterea TVA și o inechitate socială. (…) S-a dorit crearea unui salvator al României, fiindcă mai avem puțin și cuvântul reformă înseamnă concedieri colective. Lumea, când se va mai vorbi în România la anul despre reforme, lumea se va speria, înseamnă că vin concedierele. Reformele înseamnă cu totul și cu totul altceva. Nu s-a făcut absolut nicio reformă. Nu e nimic închegat în acest moment”, a mai spus Ciolacu.