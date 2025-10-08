CNA cere TikTok verificarea autenticității unor conturi

Noi conținuturi care dezinformau, eliminate de CNA

176592 – 08102025 – Întrunit în ședința publică din data de 07 octombrie 2025, CNA a decis să dea jos noi conținuturi de pe platformele de socializare:

materiale care încalcă prevederile 3 alin. (2) din Legea audiovizualului, potrivit cărora „Toţi furnizorii de servicii media audiovizuale au obligaţia să asigure informarea obiectivă a publicului prin prezentarea corectă a faptelor şi evenimentelor şi să favorizeze libera formare a opiniilor”

o de pe Facebook

– Bancuri & Glume Oradea – pentru opt materiale audiovizuale care prezintă, printre altele: imagini cu un convoi militar care transportă tunuri, însoțite de afirmații precum „Ce avem noi aici? O fi tanc, o fi mașini de luptă, ce-o fi astea, tunuri parcă sunt, nu? Tunuri, tati! E?, tunuri, unde le duce bă, frate?! Tunuri, tati! Hai, USR-ul! Hai băieți, la armată cu voi, hai, la banana! Astăzi, 20 mai!”; material cu mașini militare în trafic în cadrul căruia se fac comentarii: „Iacă-tă-le, plin-i de ele, di-n Franța or merge spre București, vreo 20 de camioane militare, bate din Franța, o grămadă de camioane au trecut încărcate (…), textul afișat: „Mucușorilor pregătiți fustițele și muniția. Mucușorilor pregătiți-vă de linia întâi. A trecut arsenalul prin Arad”; video cu textul: „Israel a cumpărat România! Alertă! Ce caută mă, steagul Israelului la noi în Parlament? Ce suntem, mă, noi? Steagul Israelului Casa Poporului. Asta ce înseamnă?”; material audiovizual cu textul: „Cam așa s-a întâmplat în majoritatea secțiilor de votare la numărătoarea voturilor. Și uite așa ne-au pus voturile unde a vrut sistemul! Asta ce mai e?”;

– Sorina Petronela Buburuz – clip în care este filmat un convoi militar, însoțit de textul „Nu vor pace, vor război”;

– Mr. Story – material audiovizual cu durata de 3 minute și 26 de secunde cu titlul „Europa. Ultima batalie – Documentarul pe care nu ai voie sa-l vezi”;

– Puica Vasile Ioan – patru materiale video cu convoaie militare care prin ilustrația muzicală și comentarii sugerează intrarea în război a României; o presupusă conferință de presă în care se afirmă: „O parte din salariile și pensiile românilor, inclusiv ale celor din diaspora, vor fi direcționate către fondul de ajutor pentru Ucraina”; material audiovizual cu textul: „Ascultați pe Nealesul ăsta sigur ne bagă în război; Vrea să dea si portul Constanța”;

– Maria Mika Coman – videoclip cu textul „Mare Adevăr!”; „Singura melodie interzisă de CNA după 1989..Ascultați până la final..Oare de ce au interzis-o?”

o de pe TikTok

– costimidvichi – imagine cu textul „Se PRECONIZEAZĂ că de luni o să se facă 1500 tineri/încorporări pentru a fi trimiși în Ucraina. Dacă se întâmplă, o să vedem explozii sociale cât de curând?!?Rămâne de văzut)”;

– paul_afilipoaei4 – clipurile video cu textele: „Atenție mare nu mai putem ieși… se vor închide granițele Europei”, respectiv, „Franța cere ieșirea din UE / Germania iese din UE”;

– symona696/ – material audiovizual cu textul afișat: „MAI OAMENI BUNI! DAN NICUȘOR A AUTORIZAT DESCHIDEREA BISERICII SATANISTE!”; videoclip cu bărbați îmbrăcați în uniforme militare de camuflaj și textul afișat „asta ne asteapta ,romanilor daca nu il dam jos pe mucosul ala de Nicușor dan”;

– cosminadam06 – videoclip cu o stație de cale ferată din România prin care sunt transportate tancuri militare, pe ecran apare textul „Mobilizarea de urgență!”;

– natalia.ionica – material video care prezintă un tren cu vagoane încărcate cu tancuri și alte vehicule militare blindate, având suprapus textul: „drum bun mucușori”;

– mihaimihail115 – clip cu vehicule militare blindate cu textul afișat „LOOK”, „Trupe Franceze la noi în țară!”;

– hassahmbkkd – clipul generat de AI care prezintă forțe militare, fără explicații despre locație, țară sau scop;

– marianmihaela319 – material audiovizual cu textul „ În București s-a aprobat biserica satanistă. De către cine?”;

– marian.motocu9 – filmare în care se afirmă „Bă, voi realizați că ăștia ne bagă în război pe bune? Ne trimit copiii pe front, ne omoară copiii?”;

– Vibrație sonoră divină – un reel cu textul: „George Simion arestat inainte de protest”;

– Monikmary – imagini cu mașini militare cu textul „Azi, 24.05.2025, șoseaua Alexandriei sector 5 orele 7.30″;

– decebalus – material audiovizual cu text suprapus „La granita cu polonia un sediu nato a fost ras de pe fata pamantului 170 de ofiteri au pierdut lupta cu Ursul, Olandezi cehi si spanioli se numara printre victime cica instructori nato!!”;

– viooficial007 – un material de 2 minute și 47 secunde cu mesajul „FÂNTÂNI INTERZISE DE U.E.”;

– Alex.41.pr – material video cu textul „Călin Georgescu a avut, din nou, dreptate. Pe când el spunea de nanoparticule și tehnologie în CocaCola, proștii râdeau”;

– realitatea.noastra Vocea poporului – videoclip în care sunt prezentate imagini cu trenuri care transportă echipament militar și textul suprapus „Cea mai mare baza militară pe care o deține NATO este la noi în România!”, „Suntem printre primele ținte !!”;

– darymustata.12; ciprian.ursu83 – materiale audiovizuale cu convoaie militare;

– Lucianmusatt Lucian Mușat, Florin Costea459 – materiale cu afirmații precum „Guvernul scoate aproape 100 de milioane de lei din Fondul de rezervă pentru a-i da Ucrainei”;

– laurentiulaurent85, iubalina – material cu tancuri transportate cu un tren de marfă peste care este suprapus textul „Gara Mărășesti Azi”;

– Justice1961 (Justice) – trei materiale audiovizuale, printre textele afișate regăsindu-se: „Nicușor Dan, 28 noiembrie, 2023„; „Apocalipsa banii cash vor disparea curând”;

– respectpege.tindechi (SPIONUL.TIKTOK.NR1👁️TINDECHI) – postare cu textul „Ilie bolojan a dictat cu Nicușor Dan să dea drumul la baraje și să vă lăsați păcăliți de ploaie!!! pentru nu a inunda țările vecine treziți-vă oameni buni”, „în schimb a luat mii de euro pentru a inunda țară noastră!!;

– eugencarciu (Elian Circiu) – postare cu textul „Ați votat voi…Telecomanda asta fără butoane…Dracii dansează-n catedrale”;

 materiale care încalcă prevederile art. 51 alin. (2) din Decizia CNA nr. 573 din 25 iunie 2025 privind Codul de reglementare a conținutului audiovizual, conform cărora „Este interzisă difuzarea în programele audiovizuale a oricăror forme de manifestări rasiste, antisemite sau xenofobe”:

– de pe X Scorilo9 – Postare cu textul „Va sună cunoscut? Nicușor evreu kazar și cică președinte. Vexler senator cică și face legi împotriva românilor. Mass Media este a lor si baga propaganda la greu”;

– de pe TikTok – Justice1961 (Justice) – material video cu de 1 minut și 13 secunde, postat în 28.05.2025;

 Platforma TikTok, profilul Costelh71, cinci materiale video realizate cu ajutorul inteligenței artificiale care încalcă prevederile art. 40 alin. (1) lit. a) din din Legea audiovizualului, conform cărora „Serviciile media audiovizuale prestate de furnizorii aflaţi în jurisdicţia României nu trebuie să conţină: a) incitări la violenţă sau la ură împotriva unui grup de persoane ori a unui membru al unui grup, bazate pe considerente precum sex, rasă, culoare, origine etnică sau socială, caracteristici genetice, limbă, religie sau convingeri, opinii politice sau de altă natură, apartenenţa la o minoritate naţională, avere, naştere, dizabilităţi, vârstă, orientare sexuală sau boală cronică contagioasă ori necontagioasă”.

De asemenea, CNA a decis să solicite platformei TikTok verificarea autenticității conturilor pe care au fost postate materialele audiovizuale analizate în ședința publică din 7 octombrie 2025.