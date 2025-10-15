CNA sesizează alte autorități pentru discriminare și instigare

De asemenea, Consiliul a pus ochii pe farmaciile care nu informează corect

176670 – 15102025 – CNA a emis decizii de intrare în legalitate pentru spoturile publicitare aferente campaniilor de promovare pentru PLAYER.RO, Superbet, Dr. Max și Catena, ale căror spoturi de promovare pe TV nu informează corect opinia publică, încălcând legislația.

În aceeași ședință, au fost emise decizii privind ordinul de a acționa împotriva conținutului ilegal, pentru încă o serie de materiale audiovizuale de pe TikTok, Facebook și X. Între altele, aceste materiale audio-video promovau afirmații, comportamente, mesaje de intimidare, ostile, degradante, defăimătoare, umilitoare sau ofensatoare la adresa unui grup/comunități definit(e) de sex, gen, rasă, culoare, origine etnică sau socială, caracteristici genetice, limbă, religie sau convingeri, opinii politice sau de altă natură, apartenența la o minoritate națională, avere, naștere, dizabilități, vârstă, orientare sexuală sau boală cronică contagioasă ori necontagioasă.

În cazul a 5 materiale de pe TikToK, CNA a decis sesizarea Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării.

De asemenea, Consiliul a decis redirecționarea către Poliția Română a unor materiale identificate pe TikTok, conturile ropermis scoaladesoferiiasi și permisdeconduicere3, care promovează ideea obținerii permisului de conducere prin mijloace ilegale.

Consiliul Național al Audiovizualului dispune măsuri împotriva conținutului ilegal – decizii adoptate în ședința din 14.10.2025

Tip de încălcare Prevederi legale Număr materiale identificate pe platformele Informare incorectă Art. 3 alin. (2) din Legea audiovizualului TikTok (1 material) Facebook (4 materiale) Manifestări rasiste/xenofobe Art. 51 alin. (2) din Codul audiovizualului TikTok (2 materiale) X (2 materiale) Mesaje ofensatoare/discriminatorii Art. 51 alin. (3) din Codul audiovizualului TikTok (5 materiale) Apologie regimuri totalitare Art. 52 alin. (1) din Codul audiovizualului X (2 materiale) Promovare jocuri de noroc Art. 109 alin. (7) din Codul audiovizualului TikTok (1 material)