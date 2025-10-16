CNA sesizează ANCOM și Parchetul în legătură cu un post de radio legionar

176681 – 16102025 – În ședința CNA din data de 15 octombrie, în afara deciziilor de sancționare posturilor de radio și televiziune și a ordinelor de a acționa împotriva conținutului ilegal de pe internet, s-a decis înștiințarea ANCOM și sesizarea Parchetul General cu privire la faptul că pe teritoriul României poate fi recepționat un post de radio online (Radio Camarad). Este vorba despre un post al cărui conțiunt editorial face face apologia Mișcării Legionare.

