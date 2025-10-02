Coarnă și-a făcut partid

176538 – 02102025 – După ce zilele trecute a apărut un sondaj de opinie în care se sugera nevoia apariției unor noi formațiuni politice, avem deja un nou partid. Este vorba despre Forța Alternativă Română (FAR), condusă de deputatul Dumitru Coarnă. Acesta s-a hotărât să o ia pe o nouă cale, după ce a fost membru PSD și SOS România

Declarată de centru-dreapta, noua formațiune anunță că va promova idei, valori și principii creștin-democrate și conservatoare.

„Ne aflăm într-un moment dificil pentru România, în care patru partide au monopolizat scena politică, formând Guvernul, deși ideologiile lor nu au nimic în comun, în timp ce opoziția aproape că nu mai există. Românii sunt dezamăgiți de ceea ce au votat, pentru că așteptările erau altele. Ce-am votat și cu ce ne-am ales? Pe cine să votăm? – aceste întrebări și le pun acum aproape toți românii care văd un Guvern incapabil să gestioneze situația de criză în care am fost aduși de exact aceleași partide aflate acum la conducerea României, începând din 2020. Am ales o alternativă: un partid nou care să poată echilibra situația politică în România, fără a aluneca spre una dintre extreme, cu oameni capabili să schimbe lucrurile. Eu, personal, am intrat în politică pentru a participa activ la schimbarea situației României, dar niciunul dintre partidele existente nu a reușit să facă posibil acest lucru, în ultimii ani. Am luat decizia, împreună cu membrii fondatori ai FAR, să creăm alternativa de care avem nevoie în România, pornind de la zero, cu un program bine definit și cu proiecte de țară care să aducă acea schimbare pe care foarte mulți români și-o doresc”, a declarat Dumitru Coarnă, președintele FAR.

Scopul partidului presupune reconstruirea încrederii între cetățeni și stat prin politici publice clare, soluții pragmatice și implicarea activă a cetățenilor din punct de vedere civic, pentru asigurarea principiului democratic în stat și a respectării Constituției României.

Așadar, avem de-a face cu încă un partid pe partea dreaptă a eșichierului politic, PSD rămânând deocamdată singura formațiune de stânga.