CoCoPo – CoCoPa, varianta 2025

176796 – 29102025 – Marți, 28 octombrie, a fost o nouă ședință a coaliției de guvernare, care s-a lăsat cu noi tensiuni. În principiu, s-a stabilit ca Executivul să vină, din nou, în fața Parlamentului să-și asume răspunderea pentru o nouă variantă a legii privind reforma în justiție.

Social-democrații nu se opun intenției premierului, dar se tem că varianta aleasă de Ilie Bolojan va depăși data de 28 noiembrie, atunci când trebuie să fie adoptată această lege, așa cum România și-a asumat ca țintă în PNRR. Dacă data va fi depășită, riscul este pierderea a peste 230 de milioane de euro.

PSD a insistat să vină cu un proiect de lege în Parlament, în regim de urgență, propunere neagreată de premier. În urma discuțiilor, reprezentanții PSD au ieșit public și au spus că dacă va fi aleasă varianta unei noi asumări guvernamentale, în cazul în care proiectul va avea, din nou, un eșec lîn fața CCR, atunci premierul ”trebuie să-și asume răspunderea politică”. Cu alte cuvinte, trebuie să plece, așa cum de altfel a spus prim-vicepreședintele PSD Lia Olguța Vasilescu, cu atât mai mult cu cât o astfel de variantă fusese avansată, înainte de prima încercare, chiar de premier.

Coaliția nu a ajuns însă la niciun rezultat în privința majorării salariului minim pe economie şi nici în ceea ce priveşte reforma administraţiei locale. În ceea ce privește salariul minim pe economie, premierul atrage atenția că o eventuală creștere trebuie atent cântărită pentru a nu afecta competitivitatea unor companii, iar PSD respinge posibilitatea înghețării salariului minim, argumentând cu normele europene. De observat că premierul nu a plâns de mila companiilor atunci când a fost vorba de majorarea TVA de la 1 august, dând peste cap toate bugetele, inclusiv cele din administrație, dublând practic, într-o singură lună, inflația.

Despre reforma administrației publice, Bolojan insistă cu concedierea efectivă a 10% din angajați și cu reduceri de cheltuieli, chiar dacă OUG 52/2025 a blocat practic activitatea administrațiilor, în timp ce social-democrații vor doar o scădere a cheltuielilor bugetare și să lase la latitudinea fiecărui conducător de UAT decizia de a concedia sau nu personal.