Cod portocaliu de vânt în municipiul București și județul Ilfov

176535 – 02102025 – Administrația Națională de Meteorologie a emis o avertizare meteorologică cod portocaliu, valabilă pentru municipiul București și județul Ilfov, valabilă de astăzi, 02.10.2025, ora 20:00, până mâine 03.10.2025, ora 10:00.

În intervalul menționat se vor semnala: intensificări puternice ale vântului susținute cu rafale de 70…85 km/h.

Vă recomandăm să respectați următoarele măsuri preventive:

– evitați adăpostirea sau trecerea prin apropierea copacilor, stâlpilor, panourilor publicitare, construcţiilor cu elemente de arhitectură ce pot fi uşor dislocate, precum şi a imobilelor aflate în construcţie;

– sistați activităţile desfăşurate în teren deschis sau la înălţime;

– închideți ferestrele locuinţelor şi altor categorii de construcţii;

– nu atingeți stâlpii sau conductoarele de electricitate căzute la pământ.

Informații despre modul de comportare în cazul producerii unor situații de urgență pot fi obținute prin accesarea platformei naționale de pregătire în situații de urgență https://fiipregatit.ro

ISU B-IF a emis informări pentru populație prin intermediul canalelor de comunicare instituționale și al panourilor electronice stradale.