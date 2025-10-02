Cod Roșu pe râurile din Muntenia

176545 – 02102025 – În baza avertizărilor meteorologice emise de ANM, Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA) a reactualizat avertizarea hidrologică de cod roșu pentru râurile din zona Munteniei, ca urmare a precipitațiilor prognozate de peste 100 l/mp, în următoarele 24 de ore, concentrate în zona râurile din zona Munteniei. Acestea vor determina formarea de viituri rapide, ascunțite, cu importante efecte locale, în special pe râurile mici din bazinele hidrografice vizate. Se estimează că râurile mari nu vor pune probleme semnificative, fiind protejate de lucrările hidrotehnice existente din administrarea Apelor Române, iar debitele prognozate vor putea fi tranzitate în siguranță.

În intervalul 03.10.2025 ora 12:00 – 04.10.2025 ora 12:00 pe râurile din bazinele hidrografice: Dunăre – afluenţii mici aferenţi sectorului aval S.H. Gruia – amonte confluenţă cu râul Desnăţui (judeţele: Mehedinţi şi Dolj), Desnăţui – bazin amonte Ac. Fântânele şi afluenţii aferenţi sectorului aval Ac. Fântânele (judeţele: Mehedinţi şi Dolj), Jiu – afluenţii de dreapta aferenţi sectorului aval confluenţă cu râul Motru (judeţele: Mehedinţi şi Dolj), Olt – afluenţii aferenţi sectorului aval Ac. Drăgăşani – amonte confluenţă cu râul Olteţ (judeţele: Vâlcea şi Olt), Olteţ – afluenţii aferenţi sectorului aval confluenţă cu râul Cerna (judeţele: Vâlcea, Olt şi Dolj), Olt – afluenţii aferenţi sectorului aval confluenţă cu râul Olteţ (judeţele: Olt şi Dolj), Călmăţui (judeţele: Olt şi Teleorman).

În teren, sunt mobilizați peste 500 de angajați ai Apelor Române și 75 de utilaje din formațiile de intervenție ale ABA (Apele Române) Olt, ABA Argeș-Vedea și ABA Jiu, pregătiți să intervină alături de echipele Inspectoratelor Județene pentru Situații de Urgență. De asmenea, echipele Apelor Române au pregătit 20.000 de saci de nisip pentru consolidarea și, unde va fi necesar, supraînălțarea digurilor. Totodată, acumulările din administrare Apelor Române și Hidroelectrica au fost pregătite pentru preluarea surplusului de apă și atenuarea undelor de viitură care sunt prognzate să se formeze.

La nivelul dispeceratelor Apelor Române, se asigură fluxul informațional permanent: avertizările emise de INHGA sunt transmise imediat către IGSU, care le retransmite autorităților locale.

Recomandări pentru populație

Să urmărească atent anunțurile autorităților și, în caz de evacuare, să respecte fără întârziere dispozițiile primite.

Deținătorii de mici acumulări să respecte regulamentele de exploatare și să notifice de urgență Administrațiile Bazinale de Apă la orice semnal de neregulă.

Să nu traverseze cursurile de apă aflate sub coduri hidrologice și să renunțe la orice activități pe care le aveau în proximitatea acestora;

Riveranii să-și curețe șanțurile și rigolele asigurând astfel secțiunile de scurgere ale apelor pluviale.

Recomandări pentru autoritățile locale

Să asigure transmiterea rapidă a avertizărilor către populație.

Să pregătească spații pentru relocarea temporară a populației, dacă va fi necesar.

Să sprijine echipele de intervenție în lucrările de apărare cu saci de nisip și acces rapid către zonele critice.

Mesaj din partea Directorului General al Administrației Naționale „Apele Române”, Florin Ghiță

„Echipele Apelor Române sunt în stare de alertă și de vigilență maximă. Am declanșat mobilizarea generală și intervenim 24 de ore din 24 în teren. Asigur populația și autoritățile locale că echipele Apelor Române rămân în teren, în contact direct cu structurile de intervenție, pregătite să acționeze pentru protejarea comunităților.”

Echipele Apelor Române din Administrațiile Bazinale de Apă aflate sub incidența codului roșu, respectiv ABA (Apele Române) Jiu, ABA Olt, ABA Argeș-Vedea și ABA Buzău-Ialomița sunt pregătite să intervină rapid, cu utilaje și personal specializat, în zonele vulnerabile. Fluxul informațional este asigurat permanent de către dispeceratele Apelor Române, central și bazinale: avertizările hidrologice emise de INHGA sunt transmise către IGSU, care le retransmite mai departe autorităților locale. Se monitorează în timp real nivelurile și debitele râurilor și se transmit date actualizate către autorități din oră în oră.