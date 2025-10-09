Codul Roșu ”încinge” politicienii

176614 – 09102025 – Codul Roșu de vremea rea emis de ANM, pe care s-a bazat decizia autorităților locale de a suspenda în data de 8 octombrie 2025 cursurile în câteva județe, inclusiv în București, a devenit un pretext pentru politicieni de a lansa noi atacuri la adresa adversarilor.

După ce primarul general interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, și prefectul Capitalei, Andrei Nistor, au anunțat decizia suspendării cursurilor în București, senatorul USR Cristian Ghinea, a criticat măsura pe Facebook, referindu-se la Bujduveanu ca la un ”Gigel”, ”un băiat cu freză fixă”, ”ventilat” pe la TV.

”Adevărul e că aplicațiile meteo serioase ziceau de alaltăieri că se potolește furtuna. Dar statul profund pornise operațiunea de ”hai să-l ventilăm pe la TV pe băiatul ăsta de vrem să rămână primar USL la Bucureşti”, a scris Ghinea.

Și deputatul de Timiș, Cătălin Drulă, fost ministru al Transporturilor, a criticat măsura, afirmând că datele meteorologice nu justificau suspendarea cursurilor. „Pe rularea de ieri dimineață a modelului european de prognoză (ECMWF), atât cantitatea totală de apă prognozată (50-60l/mp), cât și lipsa vântului puternic, indicau că va fi o zi obișnuită de toamnă ploioasă azi în București”, a scris, la rândul său, Cătălin Drulă pe Facebook.

El a subliniat că deciziile publice trebuie luate rațional și bazate pe criterii științifice, nu din motive de imagine sau câștig politic, acuzând autoritățile locale că au reacționat exagerat și că subminează încrederea publicului în avertizările meteo.

Bujduveanu nu a fost atacat doar de USR, ci și de primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, care l-a acuzat, de asemenea, că a profitat de codul roșu pentru a face „show politic”: „De ce face Bujduveanu asta? Poate vă întrebați. Pentru că e o bună oportunitate de show politic”, a spus primarul PNL Sectorului 6 al Capitalei, care în același timp posta fotografii din dispeceratul sectorului.

În replică, Bujduveanu i-a reamintit că și reprezentantul Primăriei Sectorului 6 a fost de acord cu închiderea școlilor.

„Nu am văzut mesajul domnului Ciucu. Mi-au transmis mai mulți colegi. Nu a postat pe Facebook, mi-au transmis colegii. A fost ceva intim, scăpat dintr-o conversație, nu știu, am avut alte treburi. Încerc să separ lucrurile foarte clar. Este important ca în asemenea momente să nu existe victime, orice altă discuție care vine post-eveniment e un exercițiu de imaginație”.

De fapt, războiul declarațiilor de miercuri este despre alegerile pentru Primăria Generală a Capitalei.

Fostul președinte al USR, Cătălin Drulă, a anunțat deja că intenționează să candideze, iar primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, este printre potențialii candidați ai PNL, neexluzând o astfel de candidatură. Chiar dacă până acum nu a declarat explicit, și Bujduveanu s-ar putea afla pe lista scurtă a candidaților PNL pentru Primăria Generală a Capitalei, chiar dacă până în prezent nu a fost inclus (cel puțin nu oficial) în sondajele de opinie.

Data alegerilor pentru Primăria Capitalei nu a fost încă stabilită de Guvern pentru că în interiorul coaliției de guvernare nu s-a putut lua o decizie, social-democrații propunând fie un candidat comun, fie candidați din partea fiecărei formațiuni, în timp ce USR încearcă impunerea propriului candidat și forțarea susținerii liberalilor.

Premierul Ilie Bolojan a declarat că, în opinia sa, scrutinul ar trebui să aibă loc cât mai rapid, dar a adăugat că nu poate forța o asemenea decizie, deoarece ar adânci tensiunile din Coaliție.

Deocamdată, Ciprian Ciucu nu are susținerea PNL București pentru a candida, iar ieșirea sa la adresa lui Stelian Bujduveanu arată temerea că acesta din urmă ar putea avea întâietate la candidatură. Aceeași temere o are și USR, deputatul senatorul Ghinea confirmând acest lucru prin virulența mesajului de miercuri la adresa lui Bujduveanu.

De precizat că în urma Codului Roșu de vreme rea emis de ANM pentru București, decizia cuspendării cursurilor școlare a fost luată de Comitetul pentru Situații de Urgență al Municipiului București, condus de prefectul Capitalei (membru USR).

O poziție echilibrată a fost însă exprimată de avocatul Alin Stoica, fost prefect USR al Capitalei, care a explicat cum se iau deciziile în CSUMB.