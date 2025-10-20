176714 – 20102025 – Comisarul european pentru afaceri interne şi migrație, Magnus Brunner, vizitează România.

Astăzi, 20 octombrie, comisarul european pentru afaceri interne și migrație, Magnus Brunner, se află într-o vizită oficială la București unde va fi primit de președintele României, Nicușor Dan, de prim-ministrul Guvernului României, Ilie Bolojan, de viceprim-ministru, ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, și de reprezentanți ai comisiilor pentru afaceri europene și apărare din cadrul Camerei Deputaților și Senatului României.

Vizita are loc în contextul în care Comisia își intensifică sprijinul prin intermediul strategiei europene de securitate internă, ProtectEU, pentru combaterea traficului de persoane, a criminalității organizate, protecția infrastructurii critice și a dimensiunii online a criminalității.

România, care protejează cu succes frontierele externe și contracarează amenințările hibride din partea Rusiei, inclusiv campaniile de dezinformare și incursiunile cu drone, este un pilon cheie al arhitecturii de securitate europeană.

Anul acesta, Comisia va lansa Scutul european al Democrației, iar anul viitor – Inițiativa europeană de apărare împotriva dronelor. Comisia pune la dispoziție încă 250 de milioane de euro pentru drone civile și pentru capabilități de contracarare a dronelor.