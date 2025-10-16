Comisia Europeană a găsit cine fraudează TVA: bunica! Face gem!

176688 – 16102025 – Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF), Adrian Nica, a afirmat, miercuri seară, că gemul făcut în gospodărie afectează gap-ul de TVA al României, precizând că potrivit Comisiei Europene produsele realizate în gospodărie pentru autoconsum afectează colectarea generală a TVA.

În prezent, discuțiile despre colectarea TVA sunt raportate la cifrele din 2022, iar ANAF așteaptă datele pentru 2023.

„Am văzut că ţările vecine, cum ar fi Bulgaria, au solicitat asistenţă de specialitate pentru a avea o formulă corectă de calcul a acestor diferenţe, când vorbim de gap-ul de TVA (diferența dintre TVA-ul care se colectează efectiv și TVA-ul care ar trebui colectată – n.r.) în mod special. Asta încercăm să facem şi noi, să ne prezentăm mai bine şi mai corect către Comisia Europeană”, a spus Nica.

El a precizat că „este de notorietate discuţia apărută în spaţiul public cu privire la producţia pe care România o înregistrează, fiind specificul acestei ţări, atunci când vorbim de autoconsum” și a exemplificat cu gemul ”pe care îl face în casă bunica” și care în prezent se regăsește în calculul gap-ul de TVA.

Potrivit specialiştilor, este un indicator folosit pentru a măsura frauda fiscală, evaziunea fiscală (TVA neplătit), insolvenţele şi erorile administrative.

Asemenea ”găselnițe” nu fac decât să accentueze și mai mult neîncrederea în instituțiile europene, air aceste aspecte se văd în ultimii ani în atitudinea din ce în ce mai ostilă a populației.