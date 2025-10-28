Comisia Europeană a început să înțeleagă că prețurile la energiei sunt foarte mari. Deocamdată, doar discuții și ambiții pentru scăderea prețului

176784 – 28102025 – România a găzduit la București reuniunea ministerială a Grupului la nivel înalt pentru conectivitatea energetică în Europa Centrală şi de Sud-Est (CESEC), organizată de Comisia Europeană și Ministerul Energiei.

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a afirmat în acest context că România are în continuare unul dintre cele mai ridicate prețuri la energie din Europa, subiect pe care l-a prezentat și pe masa deciziilor CESEC. De asemenea, prețul ridicat al energiei în România a fost unul dintre motivele invitării la București a comisarului european pentru Energie. Printre soluțiile discutate pentru reducerea prețului au fost cele legate de investiții în capacități de producție de bază – hidro, gaze, nuclear, modernizarea rețelelor de transport și distribuție, stocarea inteligentă pentru echilibrarea consumului și, mai ales, un parteneriat regional strâns, susținut prin finanțare europeană

”Am agreat, alături de toți partenerii prezenți, instrumentele financiare și de cooperare care vor face posibil acest plan în următorii doi ani. Am obținut de cinci ori mai multe fonduri europene pentru interconectarea energetică a Europei: de la 6 la 30 de miliarde de euro. De la începutul mandatului meu am avut discuții directe cu Chris Wright (Secretar de stat pentru Energie), Jarod Agen (General Director – Energy Dominance Council) și Paolo Zampolli (reprezentant special pentru parteneriate globale al președintelui Trump), în care am deschis perspective noi de cooperare între regiune și Statele Unite ale Americii pentru proiecte civile și nucleare, hidrogen, stocare și infrastructură”, a anunțat ministrul, care ar dori ca România să devină actorul-cheie în regiune în materie de energie în raport cu UE și SUA.

Prezent la Bucureşti, la reuniunea miniştrilor energiei din cele 17 state din regiune, comisarul european pentru Energie şi Locuinţe, Dan Jørgensen, a anunţat că va propune un plan de acţiune pentru reţelele energetice europene, care va include măsuri concrete pentru o mai bună interconectare și pentru reducerea preţurilor la energie în întreaga Uniune. „Cetăţenii obişnuiţi din România, Germania, Danemarca — ţara mea — şi din întreaga Europă trebuie să simtă efectiv că preţurile chiar scad. Pentru aceasta, trebuie să fim mai bine conectaţi. De aceea, în acest an voi propune un plan de acţiune pentru reţele energetice, cu noi măsuri care să permită o mai bună interconectare şi să contribuie la scăderea preţurilor”, a declarat comisarul european.