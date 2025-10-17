Comisia Europeană zice că și-a făcut tema dată de Consiliul European în privința apărării

Comisia Europeană zice că și-a făcut tema dată de Consiliul European în...

176698 – 17102025 – Comisia Europeană și Înaltul Reprezentant au propus statelor membre ale UE „Foaia de parcurs pentru 2030 privind menținerea păcii – pregătirea pentru apărare”, un plan de consolidare a capabilităților europene de apărare.

După cum a solicitat Consiliul European în iunie, foaia de parcurs privind apărarea prezintă obiective și etape clare pentru eliminarea lacunelor în materie de capabilități, accelerarea investițiilor în domeniul apărării în toate statele membre și orientarea progreselor UE către pregătirea deplină pentru apărare până în 2030. Consolidarea apărării Europei înseamnă, de asemenea, să fim fermi alături de Ucraina.

Inițiative emblematice europene privind gradul de pregătire

Foaia de parcurs privind apărarea propune patru inițiative privind gradul de pregătire: Inițiativa europeană de apărare împotriva dronelor, Eastern Flank Watch, Scutul aerian european și Scutul spațial european. Acestea vor consolida capacitatea Europei de a descuraja și apăra spațiul terestru, aerian, maritim, cibernetic și spațial, contribuind în același timp în mod direct la obiectivele NATO în materie de capabilități.

Gradul de pregătire prin intermediul Coalițiilor pentru capacități

Foaia de parcurs invită statele membre să finalizeze formarea de coaliții pentru capabilități în nouă domenii-cheie – pentru a elimina lacunele critice în materie de capabilități prin dezvoltare și achiziții publice comune.

Acestea sunt aer & amperi; apărare antirachetă; facilitatori strategici; mobilitatea militară; sisteme de artilerie; războiul cibernetic, IA, războiul electronic; rachete și amperi; muniții; drone și amplificatoare; contradrone; luptă la sol; și maritim.

O bază industrială de apărare a UE puternică, rezilientă și inovatoare din punct de vedere tehnologic

Ar trebui exploatat întregul potențial al inovării în domeniul apărării, inclusiv soluțiile ucrainene. Reziliența lanțurilor de aprovizionare din domeniul apărării ar trebui asigurată, inclusiv prin reducerea dependențelor critice de materii prime și de alți factori de producție critici.

Stimularea investițiilor în domeniul apărării

Până în 2030, obiectivul este de a institui o piață veritabilă la nivelul UE, cu norme armonizate care să permită industriei să producă rezultate la viteză și volum. Comisia va urmări capacitatea industrială – începând cu apărarea antiaeriană și antirachetă, dronele și sistemele spațiale – pentru a se asigura că Europa poate răspunde celor mai urgente nevoi ale sale.

Foaia de parcurs urmează Planul ReArm Europe/Readiness 2030, un impuls major al investițiilor publice și private, care oferă statelor membre o mai mare flexibilitate financiară pentru a consolida producția și gradul de pregătire. Comisia Europeană și Înaltul Reprezentant vor prezenta această foaie de parcurs Consiliului European, inclusiv propunerile de proiecte emblematice paneuropene.

Foaia de parcurs stabilește, de asemenea, planuri de instituire a unei zone de mobilitate militară la nivelul UE până în 2027, cu norme armonizate și o rețea de rute terestre, aeriene și maritime pentru a deplasa rapid trupe și echipamente în întreaga Europă. Dezvoltat în strânsă coordonare cu NATO, acest lucru va consolida capacitatea Europei de a răspunde rapid la crize.

În martie 2025, Comisia și Înaltul Reprezentant au prezentat Cartea albă comună pentru apărarea europeană – Pregătire pentru 2030, completată de Planul ReArm Europe/Pregătire pentru 2030 al Comisiei, un pachet de măsuri în domeniul apărării care oferă pârghii financiare statelor membre ale UE pentru a stimula o creștere bruscă a investițiilor în capabilitățile de apărare.

Activarea clauzei derogatorii naționale din Pactul de stabilitate și de creștere în scopuri de apărare, împreună cu împrumutul pentru Acțiunea de securitate pentru Europa (SAFE), formează coloana vertebrală a Planului ReArm Europe / Pregătire 2030, permițând statelor membre să își intensifice în mod substanțial și rapid investițiile în apărarea europeană.

În iunie 2025, Consiliul European a invitat Comisia și Înaltul Reprezentant să prezinte o foaie de parcurs pentru a analiza progresele înregistrate cu privire la cartea albă și pentru a discuta următoarele etape ale punerii în aplicare a obiectivului privind pregătirea pentru apărare.