Control coordonat RO-MD în PFTF Fălciu–Cantemir

176541 – 02102025 – Ministrul de Interne, Cătălin Predoiu, și omologul său moldovean, Daniela Misail Nichitin au discutat, la București, despre cooperarea în domeniul poliției, al poliției de frontieră și al jandarmeriei. Au fost convenite măsuri pentru creșterea eficienței autorităților de aplicare a legii, în contextul provocărilor de securitate din regiune.

Cei doi oficiali au semnat un acord guvernamental privind controlul coordonat pe teritoriul României, în PFTF Fălciu (România) – Cantemir (Republica Moldova), aplicabil în ambele sensuri. Acest document completează seria acordurilor bilaterale privind controlul coordonat la frontier.

Este al treilea acord de acest tip, după cele deja aflate în implementare la punctele de trecere Albița–Leușeni (pe sensul de intrare în România) și Galați–Giurgiulești (pe același sens). Noutatea actualului acord constă în faptul că este primul care vizează un punct feroviar – gara Fălciu – și care presupune controale coordonate în ambele direcții: intrare și ieșire din România. Astfel, echipele de polițiști de frontieră din ambele state vor desfășura controale succesive, contribuind la fluidizarea și securizarea traficului transfrontalier.

Redeschiderea punctului feroviar Fălciu–Cantemir are o importanță strategică deosebită, fiind integrată în inițiativa „culoarelor de solidaritate” ale Uniunii Europene și facilitând reconectarea Republicii Moldova la rețeaua feroviară europeană.