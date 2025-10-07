Criza din Franța zguduie întreaga UE. Politicieni din zona euro se tem pentru țările lor, dar nu iau în seamă statele din afara zonei

176584 – 07102025 – Investitorii și guvernele nu au nicio idee ce va face președintele Emmanuel Macron pentru a aborda deficitul bugetar și criza politică a Franței. Această incertitudine îi sperie, scrie Politico.

Europa se confrunta deja cu un cocktail toxic format din războiul lui Vladimir Putin în Ucraina, atacul lui Donald Trump asupra comerțului global și ascensiunea populiștilor de extremă dreapta în regiune.

Apoi, guvernul francez s-a prăbușit din nou — de data aceasta după ce a stat în funcție mai puțin de o zi — speriind piețele cu alegeri anticipate care ar putea aduce extrema dreaptă la putere.

La Bruxelles și în alte capitale europene, oficialii și diplomații și-au exprimat, off the record, temerile că, în actualul context internațional, politica președintelui Emmanuel Macron va pierde din influență. În pericol ar putea fi chiar întreaga zonă euro, atenționează aceștia, fără a lua însă în considerare celelalte șapte state ale UE din afara zonei euro.

Franța este a doua cea mai mare economie a UE, un jucător important în G7, singura putere nucleară a UE și un membru permanent al Consiliului de Securitate al ONU. Sub conducerea lui Macron, Franța este o forță europeană, rivalizată doar de puterea Germaniei.

În același timp, Macron a încercat să respingă amenințarea partidului de extremă dreapta Adunarea Națională, care conduce constant în sondajele de opinie, abordând în același timp deficitul bugetar mare al Franței.

Însă guvernele sale nu au reușit să adopte măsuri de limitare a cheltuielilor publice prin Parlament. Dacă această criză nu va fi rezolvată rapid, există varianta alegerilor anticipate, chiar pâă la sfârșitul acestui an.

Se vorbește chiar de dorțarea demisiei lui Macron, cu doi ani înainte de încheierea mandatului.

Fiecare dintre aceste rezultate ar deschide ușa pentru partidul de extremă dreapta Adunarea Națională al lui Marine Le Pen, putând răsturna politica europeană și dezlănțuind un val de instabilitate.

Luni, traderii de pe piețele din Franța și din afara țării au reacționat cu alarmă la dramatica dezintegrare a administrației de 14 ore a lui Sébastien Lecornu. Acțiunile și obligațiunile guvernamentale franceze au scăzut, iar euro s-a depreciat față de dolar. Bursa franceză a scăzut.

„Există deja multe îngrijorări legate de economia zonei euro”, a declarat un oficial guvernamental dintr-o țară din zona euro. „Chiar nu avem nevoie de așa ceva.”

La fel ca în România, mulți analiști economici susțin că Franța este din ce în ce mai puțin atractivă pentru marii investitori dacă lucrurile nu se vor așeza, iar politica nu se va reechilibra în curând.

Temerile unor politicieni din zona euro sunt legat mai ales de faptul că Franța, prin problemele pe care le are, ar putea dezechilibra bugetul UE, mai ales în cazul unor alegeri anticipate, care ar aduce dreapta radicală la putere.