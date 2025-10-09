Crosul și Maratonul Internațional 2025″ modifică în weekend 34 de linii de transport public. Vor fi înființate cinci linii navetă

176622 – 09102025 – Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București – Ilfov (TPBI) a dispus modificarea a 34 de linii de transport public de călători și înființarea temporară a cinci linii navetă, pentru a permite desfășurarea competiției sportive „Crosul și Maratonul Internațional 2025″, programată în perioada 10.10.2025-12.10.2025.

În plus, pentru amenajarea și dezafectarea zonelor de start/ finish, în perioada 10.10.2025, ora 08:00 -12.10.2025, ora 24.00, traficul rutier va fi restricționat pe Bd. Libertații, în zona Piața Constituției (sensul spre Splaiul Independenței), iar în perioada 10.10.2025, ora 09:00 – 12.10.2025, ora 14:00, va fi restricționat traficul pe Bd. Libertații, tronsonul cuprins între Bd. Națiunile Unite și Splaiul Independenței (ambele sensuri).

În aceste condiții, TPBI a luat următoarele măsuri:

În ziua de 10.10.2025, începând cu ora 08:00 și până la sfârșitul programului, liniile din zonă vor funcționa pe trasee modificate astfel:

Linia 63:

va funcționa pe traseul de bază între terminalul „Master” și intersecția Calea 13 Septembrie/ Bd. Libertății, apoi pe un traseu modificat în ambele sensuri pe Bd. Libertății, cu întoarcere în rondul Piața Regina Maria.

Linia 385:

va funcționa pe sensul spre terminalul „Valea Oltului” pe traseul de bază între „Piața Sf. Vineri” și intersecția Splaiul Independenței/ Bd. Schitul Măgureanu (pod Izvor) apoi pe un traseu modificat pe Splaiul Independenței, Pod Hașdeu, Str. B. P. Hașdeu, Str. Izvor, Calea 13 Septembrie, apoi traseul actual. Celălalt sens nu se modifică.

În ziua de 11.10.2025, de la începutul programului și până la eliminarea restricțiilor de trafic (în jurul orei 14:00), liniile din zonă, cu excepția liniilor 63 și 385, vor funcționa pe trasee modificate astfel:

Linia 63:

va funcționa pe parcursul întregii zile pe traseul de bază între terminalul „Master” și intersecția Calea 13 Septembrie/ Bd. Libertății, apoi pe un traseu modificat în ambele sensuri pe Bd. Libertății, cu întoarcere în rondul Piața Regina Maria.

Linia 73:

va funcționa pe un traseu scurtat între „Piața de Gros” și intrarea în Piața Unirii, cu întoarcere la stația „Piața Unirii”, amplasată pe Bd. Dimitrie Cantemir, după intersecția cu Str. Bibescu Vodă, sens Bd. Tineretului.

Linia 97:

va funcționa pe traseul de bază între terminalul „Clăbucet” și intersecția Str. Traian/ Calea Călărași, apoi pe un traseu modificat în ambele sensuri pe Calea Călărași, Str. Delea Nouă, Bd. Decebal, Piața Alba Iulia, Bd. Burebista, Calea Dudești, Bd. Octavian Goga, Str. Nerva Traian, apoi traseul actual.

Linia 100:

va funcționa pe traseul de bază între „Aeroportul Henri Coandă” și Piața Universității, apoi pe Bd. I. C. Brătianu, prin Pasajul Unirii, Bd. Dimitrie Cantemir, Bd. Mărășești, Str. 11 Iunie, Bd. Regina Maria, Str. Bibescu Vodă, cu întoarcere pe Splaiul Unirii, Bd. Mărășești, Bd. Dimitrie Cantemir, prin Pasajul Unirii, Bd. I.C. Brătianu, Bd. Nicolae Bălcescu, apoi traseul actual.

Linia 104:

va funcționa pe traseul de bază între „Complex Pantelimon” și Piața Alba Iulia, apoi pe un traseu modificat în ambele sensuri pe Bd. Burebista, Calea Dudești, Bd. Octavian Goga, prin Pasajul Mărășești, Bd. Mărășești, Bd. Dimitrie Cantemir, prin Pasajul Unirii, Bd. I.C. Brătianu, Piața Universității, Bd. Regina Elisabeta, Bd. Mihail Kogălniceanu, Splaiul Independenței, Bd. Eroii Sanitari, cu întoarcere pe Bd. Eroilor, Splaiul Independenței, Bd. Mihail Kogălniceanu, Bd. Regina Elisabeta, Piața Universității, Bd. I.C. Brătianu, prin Pasajul Unirii, Bd. Dimitrie Cantemir, Bd. Mărășești, prin Pasajul Mărășești, Bd. Octavian Goga, Calea Dudești, Bd. Burebista, Piața Alba Iulia, Bd. Decebal, apoi traseul actual.

Linia 116:

va funcționa pe un traseu scurtat între „Gara Progresul” și intrarea în Piața Unirii, cu întoarcere la stația „Piața Unirii”, amplasată pe Bd. Dimitrie Cantemir, după intersecția cu Str. Bibescu Vodă, sens Bd. Tineretului.

Linia 117:

va funcționa pe traseul de bază între terminalul „Cartier Confort Urban” și Piața Unirii, unde va întoarce din Bd. Regina Maria pe Str. Bibescu Vodă, Piața Unirii (capătul liniei 100), Bd. Dimitrie Cantemir, Bd. Mărășești, Str. 11 Iunie, Bd. Regina Maria, apoi traseul de bază.

Linia 123:

va funcționa pe traseul de bază între „C.E.T. Sud Vitan” și intersecția Calea Vitan/ Calea Dudești/ Bd. Octavian Goga, apoi pe un traseu modificat pe Bd. Octavian Goga, prin Pasajul Mărășești, Bd. Mărășești, Bd. Dimitrie Cantemir, prin Pasajul Unirii (comun cu linia 381), Bd. I.C. Brătianu, Piața Universității, Bd. Regina Elisabeta, Bd. Mihail Kogălniceanu, Splaiul Independenței, Str. Constantin Noica, Calea Plevnei, Șos. Orhideelor, Bd. Dinicu Golescu, cu întoarcere pe Str. Witting, Calea Plevnei, Str. Constantin Noica, Splaiul Independenței, Bd. Mihail Kogălniceanu, Bd. Regina Elisabeta, Piața Universității, Bd. I.C. Brătianu, prin Pasajul Unirii (comun cu linia 381), Bd. Dimitrie Cantemir, Bd. Mărășești, prin Pasajul Mărășești, Bd. Octavian Goga, Calea Vitan, apoi traseul actual.

Linia 205:

va funcționa pe traseul de bază între terminalul „Străulești” și intersecția Calea Victoriei/ Bd. Dacia, apoi pe un traseu modificat, pe Bd. Dacia, Piața Romană, Bd. Gheorghe Magheru, Bd. Nicolae Bălcescu, Piața Universității, Bd. Regina Elisabeta, cu întoarcere pe Bd. Schitul Măgureanu apoi traseul actual până la capatul de linie „Străulești”.

Linia 312:

va funcționa între „Arcade Berceni” și intersecția Splaiul Unirii/ Bd. Mărășești, apoi pe un traseu modificat pe Bd. Mărășești, Bd. Dimitrie Cantemir, cu întoarcere pe Splaiul Unirii, apoi traseul actual.

Linia 323:

va funcționa pe traseul de bază între „Zețarilor” și intersecția Bd. Mircea Vodă/ bretea Pasaj Mărășești, apoi pe Bd. Mărășești, Bd. Dimitrie Cantemir, Splaiul Unirii, până la stația „Piața Unirii‟, cu întoarcere pe Splaiul Unirii, bretea Pasaj Mărășești, Bd. Mircea Vodă, apoi traseul actual.

Linia 385:

va funcționa pe traseul de bază între „Valea Oltului” și intersecția Str. Izvor/ Calea 13 Septembrie, apoi pe Calea 13 Septembrie, Bd. Libertății, Bd. Regina Maria, Str. Bibescu Vodă, Piața Unirii 2 (capătul liniei 100), cu întoarcere pe Bd. Dimitrie Cantemir, Bd. Mărășești, Str. 11 Iunie, Bd. Regina Maria, Bd. Libertății, Calea 13 Septembrie, apoi traseul actual;

după eliminarea restricțiilor de trafic (în jurul orei 14:00), linia 385 va funcționa până la sfârșitul programului, pe sensul spre terminalul „Valea Oltului”, pe traseul de bază între „Piața Sf. Vineri” și intersecția Splaiul Independenței/ Bd. Schitul Măgureanu (pod Izvor) apoi pe un traseu modificat pe Splaiul Independenței, Pod. Hașdeu, Str. B. P. Hașdeu, Str. Izvor, Calea 13 Septembrie, apoi traseul actual. Celălalt sens nu se modifică.

În ziua de 12.10.2025, de la ora ieșirii parcului până la reluarea circulației rutiere, operativ, la dispoziția agenților de ordine publică și circulație, liniile de transport public (cu excepția liniilor 66, 69 și 85, care vor funcționa pe trasee scurtate la Piața Rosetti pe tot parcursul zilei) vor funcționa pe trasee modificate astfel:

Linia 1:

va fi suspendată în prima parte a zilei, urmând să redevină funcțională după ridicarea restricțiilor de circulație.

Linia navetă 601 va asigura preluarea călătorilor, de la ora ieșirii parcului până la revenirea tramvaielor liniei 1, urmând să funcționeze între terminalul „Romprim” și rondul Bucur Obor pe Șos. Olteniței (cu circulație pe calea de rulare în ambele sensuri între terminalul Romprim și stația „Lunca Bârzești‟), Calea Văcărești, pe pasajul Mihai Bravu, Șos. Mihai Bravu (intrare pe calea de rulare a tramvaielor la intersecția Șos. Mihai Bravu/ Calea Vitan), apoi comun cu linia 135 prin Pasajul Muncii (cu ieșire de pe calea de rulare a tramvaielor comun cu linia 330 la intersecția Șos. Mihai Bravu /Bd. Ferdinand), cu întoarcere în rondul de la intersecția Șos. Mihai Bravu/ Șos. Colentina/ Șos. Ștefan cel Mare (rond Bucur Obor), apoi pe Șos. Mihai Bravu (cu intrare pe calea de rulare a tramvaielor la intersecția Șos. Mihai Bravu/ Bd. Ferdinand, apoi comun cu linia 135 prin Pasajul Muncii și ieșire de pe calea de rulare a tramvaielor la intersecția Șos. Mihai Bravu/Calea Vitan), pe pasajul Mihai Bravu, Calea Văcărești, Șos. Olteniței (intrare pe calea de rulare a tramvaielor la intersecția Șos. Olteniței / Intrarea Nețea).

Linia 10:

va funcționa, până la ridicarea restricțiilor de circulație , pe traseul actual între capătul „Romprim” și „Banu Manta”, cu întoarcere pe Bd. Iancu de Hunedoara, Șos. Stefan cel Mare, Șos. Mihai Bravu, Piața Iancului, unde tramvaiele vor întoarce pe Șos. Mihai Bravu, Șos. Stefan cel Mare, Bd. Iancu de Hunedoara, Pasaj Victoria, Șos. Nicolae Titulescu, Pasaj Basarab, Bd. Doina Cornea, Bd. General Paul Teodorescu, Bd. Timișoara, Șos. Progresului, Str. Dr. Istrati, Șos. Viilor, Șos. Olteniței.

, pe traseul actual între capătul „Romprim” și „Banu Manta”, cu întoarcere pe Bd. Iancu de Hunedoara, Șos. Stefan cel Mare, Șos. Mihai Bravu, Piața Iancului, unde tramvaiele vor întoarce pe Șos. Mihai Bravu, Șos. Stefan cel Mare, Bd. Iancu de Hunedoara, Pasaj Victoria, Șos. Nicolae Titulescu, Pasaj Basarab, Bd. Doina Cornea, Bd. General Paul Teodorescu, Bd. Timișoara, Șos. Progresului, Str. Dr. Istrati, Șos. Viilor, Șos. Olteniței. pe traseul „Romprim” – „Bd. Banu Manta‟ – „Piața Iancului” vagoanele vor purta indicativul 10, iar pe traseul „Piața Iancului‟ – „Bd. Banu Manta‟ – „Romprim” vagoanele vor purta indicativul 1.

Linia 19:

va funcționa, până la ridicarea restricțiilor de circulație, între „Zețarilor” și Piața Eroii Revoluției, apoi pe un traseu modificat pe Șos. Viilor, Str. Dr. Constantin Istrati, Bd. Mărășești, Pasaj Mărășești, Bd. Octavian Goga, Calea Vitan, Șos. Mihai Bravu, cu întoarcere pe Calea Dudești, Bd. Octavian Goga, Pasaj Mărășești, Bd. Mărășești, Str. Dr. Constantin Istrati, Șos. Viilor, Șos. Giurgiului, apoi traseul actual.

Linia 44:

va funcționa, până la ridicarea restricțiilor de circulație, pe un traseu scurtat între terminalul „Cartier 16 Februarie” și terminalul „Gara Basarab”.

Linia 61:

va funcționa, până la ridicarea restricțiilor de circulație, pe un traseu scurtat între „Complex Apusului” și Piața Operei, unde troleibuzele vor întoarce pe Podul Operei.

Linia 63:

va funcționa, până la reluarea circulației pe Calea 13 Septembrie, pe traseul de bază între terminalul „Master” și intersecția Calea 13 Septembrie/ Str. Izvor (Piața Arsenalului), unde troleibuzele vor întoarce în rondul Piața Arsenalului.

pe traseul de bază între terminalul „Master” și intersecția Calea 13 Septembrie/ Str. Izvor (Piața Arsenalului), unde troleibuzele vor întoarce în rondul Piața Arsenalului. după reluarea circulației pe Calea 13 Septembrie, linia 63 va funcționa, până la retragere, pe traseul de bază între terminalul „Master” și intersecția Calea 13 Septembrie/ Bd. Libertății, apoi pe un traseu modificat în ambele sensuri pe Bd. Libertății, cu întoarcere în rondul Piața Regina Maria.

Linia 66:

va funcționa pe parcursul întregii zile între terminalul „Spitalul Fundeni” și „Piața Rosetti”, cu întoarcere pe Str. Dianei, Str. Jean Louis Calderon, Str. Tudor Arghezi, Bd. Carol I, apoi traseul actual.

Linia 69:

va funcționa pe parcursul întregii zile pe un traseu scurtat între terminalul „Valea Argeșului” și Podul Operei.

Linia 70:

va fi suspendată în prima parte a zilei, urmând să redevină funcțională după ridicarea restricțiilor de circulație.

Linia navetă 670 va asigura preluarea călătorilor, de la ora ieșirii parcului până la revenirea liniei 70, aceasta urmând să funcționeze cu troleibuze cu autonomie între terminalele „Bd. Basarabia” și „Piața Rosetti” pe Str. Lucrețiu Pătrășcanu, Str. Constantin Brâncuși, Str. Baba Novac, Șos. Mihai Bravu, prin Pasajul Muncii, Șos. Mihai Bravu, Str. Matei Voievod, Bd. Pache Protopopescu, Bd. Carol I, cu întoarcere pe Str. Dianei, Str. Jean Louis Calderon, Str. Tudor Arghezi, Piața C.A. Rosetti, Bd. Carol I, Bd. Pache Protopopescu, Str. Matei Voievod, Șos. Mihai Bravu, Str. Baba Novac, Str. Constantin Brâncuși, Str. Lucrețiu Pătrășcanu, terminal „Bd. Basarabia”.

Linia 73:

va funcționa, până la ridicarea restricțiilor de circulație, pe un traseu scurtat între „Piața de Gros” și intrarea în Piața Unirii, cu întoarcere la stația „Piața Unirii”, amplasată pe Bd. Dimitrie Cantemir, după intersecția cu Str. Bibescu Vodă, sens Bd. Tineretului.

Linia 85:

va funcționa pe parcursul întregii zile pe traseul de bază între terminalul „Baicului” și „Piața Rosetti”, cu întoarcere pe Str. Dianei, Str. Jean Louis Calderon, Str. Tudor Arghezi, Bd. Carol I, apoi traseul actual.

Linia 86:

va fi suspendată în prima parte a zilei, urmând să redevină funcțională după ridicarea restricțiilor de circulație.

Linia navetă 687 va asigura preluarea călătorilor, de la ora ieșirii parcului până la revenirea liniei 86, aceasta urmând să funcționeze cu troleibuze cu autonomie între terminalele „Clăbucet” și Gara de Nord, pe Calea Griviței, cu întoarcere în Piața Gării de Nord.

Linia 90:

va fi suspendată în prima parte a zilei, urmând să redevină funcțională după ridicarea restricțiilor de circulație.

Linia navetă 690 va asigura preluarea călătorilor (cu troleibuze cu autonomie), de la ora ieșirii parcului până la revenirea liniei 90, între terminalul „M Petrache Poenaru” și Podul Operei.

va asigura preluarea călătorilor (cu troleibuze cu autonomie), între terminalul „M Petrache Poenaru” și Podul Operei. Linia navetă 691 va asigura preluarea călătorilor (cu troleibuze cu autonomie), de la ora ieșirii parcului până la revenirea liniei 90, între terminalul „Arena Națională” și Piața Universității.

Linia 97:

va funcționa, până la ridicarea restricțiilor de circulație, pe traseul actual între terminalul „Clăbucet” și intersecția Calea Griviței/ Șos. Nicolae Titulescu, apoi pe un traseu modificat pe bretea Șos. Nicolae Titulescu, Șos. Nicolae Titulescu, prin Pasajul Victoria, Bd. Iancu de Hunedoara, Calea Dorobanți, Bd. Dacia, Str. Traian, Str. Iancu Cavaler de Flondor, Bd. Pache Protopopescu, Str. Matei Voievod, Șos. Mihai Bravu, prin Pasajul Muncii, Șos. Mihai Bravu, Calea Dudești, Bd. Octavian Goga, Pasaj Mărășești, Bd. Mărășești, Bd. Dimitrie Cantemir, Bd. Tineretului, Calea Văcărești, „Pasaj Mihai Bravu‟, cu întoarcere pe Calea Văcărești, Bd. Tineretului, Bd. Mărășești, Pasaj Mărășești, Bd. Octavian Goga, Calea Dudești, Șos. Mihai Bravu, prin Pasajul Muncii, Șos. Mihai Bravu, Str. Matei Voievod, Bd. Pache Protopopescu, Str. Iancu Cavaler de Flondor, Str. Traian, Bd. Dacia, Str. Polonă, Bd. Iancu de Hunedoara, prin Pasajul Victoria, Șos. Nicolae Titulescu, bretea Șos. Nicolae Titulescu, Calea Griviței, „Clăbucet”.

Linia 100:

va funcționa, până la ridicarea restricțiilor de circulație, pe traseul de bază între „Aeroportul Henri Coandă” și Piața Arcul de Triumf, apoi pe Bd. Mareșal Constantin Prezan, Bd. Aviatorilor, Piața Victoriei, Bd. Lascăr Catargiu, Bd. G-ral Gheorghe Magheru, Bd. Nicolae Bălcescu, Bd. I. C. Brătianu, prin Pasajul Unirii, Bd. Dimitrie Cantemir, Bd. Mărășești, Str. 11 Iunie, Bd. Regina Maria, Str. Bibescu Vodă, Aleea II, cu întoarcere pe Splaiul Unirii, Bd. Mărășești, Bd. Dimitrie Cantemir, prin Pasajul Unirii, Bd. I.C. Brătianu, Bd. Nicolae Bălcescu, apoi traseul actual.

Linia 104:

va funcționa, până la ridicarea restricțiilor de circulație, pe traseul de bază între „Complex Pantelimon” și intersecția Str. Vatra Luminoasa/ Șos. Mihai Bravu, apoi pe un traseu modificat în ambele sensuri pe Șos. Mihai Bravu, prin Pasajul Muncii, Șos. Mihai Bravu, Calea Dudești, Bd. Octavian Goga, prin Pasajul Mărășești, Bd. Mărășești, Bd. Dimitrie Cantemir, prin Pasajul Unirii, Bd. I. C. Brătianu, Piața Universității, Bd. Carol I, până la „Piața Rosetti”.

Linia 116:

va funcționa, până la ridicarea restricțiilor de circulație, pe un traseu scurtat între „Gara Progresul” și intrarea în Piața Unirii, cu întoarcere la stația „Piața Unirii”, amplasată pe Bd. Dimitrie Cantemir, după intersecția cu Str. Bibescu Vodă, sens Bd. Tineretului.

Linia 117:

va funcționa, până la ridicarea restricțiilor de circulație, pe traseul de bază între terminalul „Cartier Confort Urban” și Piața Unirii, unde va întoarce din Bd. Regina Maria pe Str. Bibescu Vodă, Piața Unirii (capătul liniei 100), Bd. Dimitrie Cantemir, Bd. Mărășești, Str. 11 Iunie, Bd. Regina Maria, apoi traseul de bază.

Linia 122:

va funcționa, până la ridicarea restricțiilor de circulație, pe traseul de bază între terminalul „Pasaj Domnești” și intersecția Bd. Eroilor/ Splaiul Independenței (Pod Eroilor), apoi pe un traseu modificat pe Splaiul Independenței, Podul Cotroceni, Splaiul Independenței, Bd. Eroilor, apoi traseul de bază.

Linia 123:

va funcționa, până la ridicarea restricțiilor de circulație, pe traseul de bază între „C.E.T. Sud Vitan” și intersecția Calea Vitan/ Calea Dudești/ Bd. Octavian Goga, apoi pe un traseu modificat pe Bd. Octavian Goga, prin pasajul Mărășești, Bd. Mărășești, Str. 11 Iunie, Bd. Regina Maria, Bd. George Coșbuc, Bd. Tudor Vladimirescu, Șos. Panduri, Str. Prof. Dr. Rainer, Bd. Eroilor, Splaiul Independenței, Str. Constantin Noica, Cal. Plevnei, Șos. Orhideelor, Bd. Dinicu Golescu, cu întoarcere pe Str. Witting, Calea Plevnei, Str. Constantin Noica, Splaiul Independenței, Bd. Eroilor, Str. Dumitru Bagdasar, Șos. Panduri, Bd. Tudor Vladimirescu, Bd. George Coșbuc, Bd. Regina Maria, Str. 11 Iunie, Bd. Mărășești, prin pasajul Mărășești, Bd. Octavian Goga, Calea Vitan, apoi traseul actual.

Linia 137:

va funcționa, până la ridicarea restricțiilor de circulație, pe traseul de bază între terminalul „Carrefour Militari” și intersecția Bd. Eroilor/ Splaiul Independenței (Pod Eroilor), apoi pe un traseu modificat pe Splaiul Independenței, Podul Cotroceni, Splaiul Independenței, Bd. Eroilor, apoi traseul actual.

Linia 168:

va funcționa, până la ridicarea restricțiilor de circulație, pe traseul de bază între „Valea Ialomiței” și intersecția Bd. Eroilor/ Splaiul Independenței (Pod Eroilor), apoi pe un traseu modificat pe Splaiul Independențe, Podul Operei, cu întoarcere pe Splaiul Independenței, Pod Eroilor, Bd. Eroilor, apoi traseul actual.

Linia 178:

va funcționa, până la ridicarea restricțiilor de circulație, între terminalul „Complex Apusului” și intersecția Bd. Dinicu Golescu/ Str. Witting, apoi pe un traseu modificat pe Str. Witting, Calea Plevnei, Str. Mircea Vulcănescu, cu întoarcere pe Bd. Dinicu Golescu, Șos. Orhideelor, apoi traseul de bază.

Linia 203:

va funcționa, până la ridicarea restricțiilor de circulație, pe traseul de bază între terminalul „Cartier Greenfield” și Piața Arcul de Triumf, apoi pe un traseu modificat pe Bd. Mareșal Constantin Prezan, Bd. Aviatorilor, Bd. Lascăr Catargiu, cu întoarcere în rondul de la Piața Romană, Bd. Lascăr Catargiu, Bd. Aviatorilor, Bd. Mareșal Constantin Prezan, Bd. Regele Mihai I, apoi traseul actual.

Linia 205:

va funcționa, până la ridicarea restricțiilor de circulație, pe traseul actual între terminalul „Străulești” și Piața Arcul de Triumf, apoi pe un traseu modificat pe Bd. Mareșal Constantin Prezan, Bd. Aviatorilor, Bd. Lascăr Catargiu, Bd. Gheorghe Magheru, Bd. Nicolae Bălcescu, cu întoarcere în rondul de la Piața Universității, Bd. Nicolae Bălcescu, Bd. Gheorghe Magheru, Bd. Lascăr Catargiu, Bd. Aviatorilor, Bd. Mareșal Constantin Prezan, Bd. Regele Mihai I, apoi traseul actual.

Linia 223:

va funcționa, până la ridicarea restricțiilor de circulație, pe sensul spre terminalul „Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir”, pe un traseu modificat de la intersecția Splaiul Unirii/ Calea Vitan pe podul Vitan, Șos. Vitan Bârzești, Șos. Olteniței, Calea Văcărești, Bd. Gheorghe Șincai, Splaiul Unirii, terminal „Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir”.

Linia 226:

va funcționa, până la ridicarea restricțiilor de circulație, pe traseul de bază, între „Depoul Alexandria” și intersecția Bd. Eroilor/ Splaiul Independenței (Pod Eroilor), apoi pe un traseu modificat pe Splaiul Independenței, Podul Operei, cu întoarcere pe Splaiul Independenței, Pod Eroilor, Bd. Eroilor, apoi traseul actual.

Linia 311:

va funcționa, până la ridicarea restricțiilor de circulație, pe traseul de bază între terminalul „Faur” și intersecția Bd. Nicolae Bălcescu/ Str. Dem I Dobrescu, apoi pe un traseu modificat pe Bd. Nicolae Bălcescu, cu întoarcere pe Str. C. A. Rosetti, Str. Maria Rosetti, apoi traseul actual.

Linia 312:

va funcționa, până la ridicarea restricțiilor de circulație, între „Arcade Berceni” și intersecția Calea Văcărești/ Șos. Mihai Bravu (Pasajul Mihai Bravu), apoi pe un traseu modificat pe Calea Văcărești, Bd. Tineretului, Bd. Dimitrie Cantemir, cu întoarcere pe Splaiul Unirii, Calea Văcărești, apoi traseul actual.

Linia 323:

va funcționa, până la ridicarea restricțiilor de circulație, pe un traseu scurtat între terminalul „Zețarilor” și intersecția Bd. Gheorghe Șincai/ Bd. Dimitrie Cantemir, apoi pe un traseu modificat pe Bd. Dimitrie Cantemir, Splaiul Unirii, până la stația Piața Unirii (comun cu linia 312), cu întoarcere pe Splaiul Unirii, Calea Văcărești, apoi traseul actual.

Linia 368:

va funcționa, până la ridicarea restricțiilor de circulație, pe traseul de bază între „Valea Oltului” și intersecția Bd. Eroilor/ Splaiul Independenței (Pod Eroilor), apoi pe un traseu modificat pe Splaiul Independenței, Podul Operei, cu întoarcere pe Splaiul Independenței, Pod Eroilor, Bd. Eroilor, apoi traseul de bază.

Linia 381:

va funcționa, până la ridicarea restricțiilor de circulație, pe traseul de bază între terminalul „Piața Reșița” și Piața Victoriei, apoi pe un traseu modificat în ambele sensuri pe Bd. Aviatorilor, Bd. Mareșal Constantin Prezan, Str. Alexandru Constantinescu, Bd. Ion Mihalache, terminal „Clăbucet”.

Linia 385:

va funcționa, până la ridicarea restricțiilor de circulație , pe traseul de bază între „Valea Oltului” și intersecția Calea 13 Septembrie/ Bd. Tudor Vladimirescu, apoi pe Bd. Tudor Vladimirescu, Bd. George Coșbuc, Bd. Regina Maria, Str. Bibescu Vodă, Piața Unirii (capătul liniei 100), cu întoarcere pe Bd. Dimitrie Cantemir, Bd. Mărășești, Str. 11 Iunie, Bd. Regina Maria, Bd. George Coșbuc, Bd. Tudor Vladimirescu, Calea 13 Septembrie, apoi traseul actual;

, pe traseul de bază între „Valea Oltului” și intersecția Calea 13 Septembrie/ Bd. Tudor Vladimirescu, apoi pe Bd. Tudor Vladimirescu, Bd. George Coșbuc, Bd. Regina Maria, Str. Bibescu Vodă, Piața Unirii (capătul liniei 100), cu întoarcere pe Bd. Dimitrie Cantemir, Bd. Mărășești, Str. 11 Iunie, Bd. Regina Maria, Bd. George Coșbuc, Bd. Tudor Vladimirescu, Calea 13 Septembrie, apoi traseul actual; după ridicarea restricțiilor de trafic, linia 385 va funcționa, până la sfârșitul programului, pe sensul spre terminalul „Valea Oltului”, pe traseul de bază între „Piața Sf. Vineri” și intersecția Splaiul Independenței/ Bd. Schitul Măgureanu (pod Izvor), apoi pe un traseu modificat pe Splaiul Independenței, Pod Hașdeu, Str. B. P. Hașdeu, Str. Izvor, Calea 13 Septembrie, apoi traseul actual. Celălalt sens nu se modifică.