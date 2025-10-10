Cseke Attila: Sprijinim autoritățile locale pentru asigurarea continuității serviciului public de termoficare în sezonul rece 2025–2026

176627 – 10102025 – La propunerea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, Guvernul a aprobat, în ședința de astăzi, cadrul legal pentru ca unitățile administrativ-teritoriale (UAT) să poată garanta împrumuturile contractate de operatorii de servicii de termoficare aflați în subordinea lor, exclusiv pentru achiziția combustibilului necesar furnizării energiei termice în sistem centralizat, în sezonul rece 2025–2026.

”Această măsură este una necesară pentru a asigura funcționarea sistemelor de termoficare din marile orașe ale României. Ministerul Dezvoltării a intervenit rapid pentru ca nicio comunitate să nu fie pusă în pericol în sezonul rece 2025–2026. Prin acest act normativ, oferim autorităților locale instrumentele financiare de care au nevoie pentru a-și proteja cetățenii și pentru a menține serviciile publice esențiale”, a precizat ministrul Cseke Attila.

Actul normativ era necesar întrucât, până în prezent, unitățile administrativ-teritoriale nu puteau garanta împrumuturi dacă nivelul datoriilor anuale depășea 30% din media veniturilor proprii din ultimii trei ani. Această limitare a generat dificultăți majore pentru operatorii locali de termoficare, care nu dispun de lichidități suficiente pentru achiziția de combustibil înaintea iernii, ceea ce ar fi condus la riscul întreruperii furnizării energiei termice în mai multe municipii din țară, afectând în special populația vulnerabilă.

Totodată, măsura sprijină sustenabilitatea financiară a bugetelor locale, evitând presiuni suplimentare asupra bugetului de stat.

Municipiile care și-au exprimat intenția de-a accesa acest mecanism de finanțare sunt Bacău, Botoșani, Constanța, Drobeta-Turnu Severin, Focșani, Gheorgheni, Iași, Oradea și Ploiești. Dintre acestea, municipiul Iași, întrucât are calitatea de operator al serviciului de alimentare cu energie termică, va putea contracta împrumuturi de la instituțiile de credit. Suma totală estimată pentru achiziția combustibilului necesar funcționării sistemelor de termoficare se ridică la peste 559 de milioane de lei.

