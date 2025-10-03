Cum atrage China tinerii cercetători

176550 – 03102025 – Pentru a atrage absolvenții STEM internaționali, guvernul chinez a creat o nouă categorie de viză „K”. Decizia vine pe fondul măsurilor anunțate de administrația SUA referitor la Programul de viză al lucrătorilor calificați H-1B, care crește costurile pentru angajatori.

Prin introducerea noului tip de viză, China vrea să se poziționeze ca un hub global de inovare, simplificând procedurile pentru cercetători, după modelul aplicate de americani – Silicon Valley.

Care este scopul vizei K și cum funcționează?

Guvernul chinez a acordat viza ca parte a eforturilor sale de a atrage talente străine pentru a stimula competitivitatea țării în domeniul științei și tehnologiei.

Purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe, Guo Jiakun, a declarat că scopul vizei este de a „promova schimburile și cooperarea” între talentele din domeniul științei, tehnologiei, ingineriei și matematicii (STEM) din China și din alte țări.

Viza este cea mai recentă dintr-o serie de reforme menite să facă China mai atractivă pentru străini, inclusiv simplificarea procesării vizelor și introducerea unui permis de rezidență permanentă reproiectat.

„Din anii 1980 până în anii 2010, China pierdea talente în favoarea țărilor dezvoltate, cum ar fi Statele Unite”, a declarat pentru Al Jazeera Zhigang Tao, profesor de strategie și economie la Cheung Kong Graduate School of Business din Beijing.

„Acum sarcina este de a păstra talentele locale și de a atrage și talente global”.

Oficialii chinezi au declarat că viza K, care va fi deschisă absolvenților universităților recunoscute și tinerilor profesioniști implicați în domenii legate de STEM, va oferi condiții mai flexibile decât opțiunile existente.

Principalul avantaj al vizei este că, spre deosebire de programele anterioare pentru imigranții calificați, aceasta nu necesită sponsorizarea unui angajator.

Cu toate acestea, multe detalii cheie ale vizei rămân neclare, inclusiv durata șederii și cerințe nespecificate legate de vârstă, studii și experiența profesională.

Este posibil ca viza K să atragă talente străine?

Edward Hu, director de imigrare la firma de consultanță Newland Chase din Shanghai, a declarat că există un interes puternic pentru viză, numărul solicitărilor crescând cu peste 30% începând cu luna august.

Hu a spus că a existat un interes deosebit de puternic din partea potențialilor candidați din India, Asia de Sud-Est, Europa și SUA.

„Viza K umple un gol în sistemul de talente din China prin reducerea barierelor de acces pentru talentele STEM mai tinere – completând viza R existentă, care vizează experți de top”, a declarat Hu, referindu-se la viză ca la o „mișcare strategică” pentru a poziționa China ca o destinație de top pentru talentele STEM la început de carieră.

Viza R, introdusă în 2013, este destinată străinilor „de nivel înalt și profesioniști” de care statul „are nevoie urgentă” și necesită sponsorizarea unei „organizații invitante”.

Totuși, efortul Chinei de a-și extinde rezerva de talente cu viza K se confruntă cu unele provocări.

Deși a făcut eforturi de deschidere către străini, spre deosebire de SUA, China acordă rareori cetățenie străinilor.

Deși rezidența permanentă chineză este mai ușor de obținut, aceasta este acordată doar unei mici părți în comparație cu aproximativ un milion de cetățeni non-americani care primesc cărți verzi în fiecare an.

Mediile de lucru chinezești prezintă, de asemenea, o barieră lingvistică pentru candidații vorbitori de limba engleză, în comparație cu omologii lor din Silicon Valley.

Michael Feller, strateg șef la firma de consultanță în afaceri Geopolitical Strategy, cu sediul în Sydney, a declarat că, pentru a concura cu firmele americane, firmele chineze ar trebui să ofere posturi în limba engleză și programe de lucru „în stil internațional”.

„Nu-mi pot imagina mulți absolvenți străini interesați de echilibrul dintre viața profesională și cea personală de tipul «9-9-6» pentru care sunt cunoscute multe firme chineze”, a declarat Feller referindu-se la săptămâna de lucru de 72 de ore, susținută de fondatorul Alibaba, Jack Ma.

„Viza K oferă o cale de acces ieftină, fără sponsori – aliniindu-se la creșterea cererii globale de talente STEM și făcând din China o opțiune mai accesibilă”, este de părere Edward Hu de la Newland Chase, care se așteaptă ca schimbarea politicii privind viza H-1B să „crească semnificativ” atractivitatea vizei K.