Dacă tot împrumutăm bani pentru înzestrare, să vină ofertele!

176522 – 01102025 – În marja Forumului de securitate de la Varșovia, ministrul apărării naționale, Liviu-Ionuț Moșteanu, a avut întrevederi cu reprezentanții AIRBUS, MBDA, Raytheon și Shield AI, cu care a discutat despre programele de înzestrare destinate modernizării și dotării Armatei României cu armament și tehnică de ultimă generație.

Ministrul consider că vor apărea noi oportunități de cooperare cu industria românească de profil, prin care companiile străine vor participa activ la procesul de modernizare și transformare a forțelor armate.

În discuțiile cu MBDA, accentul a fost pus pe valorificarea instrumentului financiar european SAFE și pe identificarea modalităților concrete de implicare a industriei naționale de apărare în programele viitoare de înzestrare.

Dialogul cu Raytheon s-a concentrat asupra continuării cooperării în domeniul apărării antiaeriene și de coastă, fiind abordate etapele viitoare de implementare a programelor de înzestrare, cu accent pe sistemele PATRIOT și rachetele anti-navă (NSM).

În ceea ce privește AIRBUS, discuțiile au vizat atât utilizarea mecanismului SAFE pentru susținerea unor proiecte comune, cât și dezvoltarea unor soluții inovative de cooperare industrială, în timp ce cu Shield AI a fost agreată continuarea explorării posibilităților de cooperare industrială, în mod deosebit pe partea de software.

Evidențiind poziția strategică a țării noastre în regiune, ministrul Moșteanu a remarcat interesul tot mai mare pentru programele de înzestrare și a încurajat participarea companiilor la procedurile de achiziție care urmează să fie inițiate. De asemenea, a subliniat că bugetul apărării depășește deja pragul de 20% pentru achiziții majore, nivel care va fi menținut și în anii următori, oferind stabilitate și continuitate procesului de modernizare.

După cum se știe, Programul SAFE al UE împrumută României peste 16 miliarde de euro pentru modernizarea armatei, a doua cea mai mare sumă solicitată de statele interesate.