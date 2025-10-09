De când cu SAFE, toată lumea dă târcoale MapN

176605 – 09102025 – Ministrul apărării naționale, Liviu-Ionuț Moșteanu, a avut miercuri, 8 octombrie, la sediul Ministerului Apărării Naționale, o întrevedere cu Robert de Groot, vicepreședintele Băncii Europene de Investiții (BEI), și cu Ioannis Tsakiris, vicepreședinte BEI, responsabil pentru România.

Pe agenda discuțiilor s-au aflat aspecte privind oportunitățile de cooperare în domeniul industriei de apărare. Reprezentanții BEI au prezentat posibilități concrete de colaborare, prin dezvoltarea de parteneriate și extinderea criteriilor de eligibilitate pentru proiectele de investiții în acest sector strategic.

Banca Europeană de Investiții (BEI) este o instituție financiară independentă, care își stabilește în mod autonom deciziile privind contractarea împrumuturilor și acordarea de credite, în funcție de proiect și de oportunitățile de pe piețele financiare. În cadrul Uniunii Europene, BEI urmărește prioritățile de finanțare stabilite la nivel european, iar în afara UE, BEI sprijină politicile de dezvoltare și cooperare în diverse țări ale lumii.