Deputatul Mircea Fechet propune publicarea unei ”liste a rușinii” cu firmele care folosesc munca la negru

176608 – 09102025 – Mircea Fechet denunță amploarea îngrijorătoare a muncii nedeclarate din România și cere măsuri ferme de descurajare, inclusiv publicarea unei ”liste a rușinii” cu firmele care au fost depistate că au angajați fără forme legale.

Deputatul Mircea Fechet atrage atenția că România se confruntă cu un fenomen periculos și adânc înrădăcinat în economie, munca ilegală, despre care susține că sfidează statul, păcălește bugetul și condamnă milioane de români la un prezent incert și un viitor fără protecție socială. Liberalul face referire la acele sectoare unde munca fără contract a devenit o practică (industria prelucrătoare, construcții, comerț, agricultură), încurajată atât de lipsa unei reacții ferme a autorităților, cât și de teama oamenilor de a rămâne fără venit. În condițiile în care unele estimări indică între 1,9 și 2 milioane români care muncesc la negru, Mircea Fechet avertizează că ”fabricile de sclavi” nu doar că încalcă legea, dar – prin neplata corectă a contribuțiilor – pun o presiune uriașă pe sistemul public.

Fechet a avansat propuneri pentru combaterea muncii ilegale bazate pe trei piloni: controale mai eficiente, digitalizare și sprijin pentru angajați.

Deputatul susține că, în contextul în care Inspecția Muncii depistează anual sub 1% din numărul de persoane care lucrează fără forme legale vehiculat în estimările publice, înăsprirea sancțiunilor este salutară și trebuie urmată de măsuri de descurajare. Mircea Fechet propune publicarea listei cu firmele sancționate pentru utilizarea muncii nedeclarate, pentru ca românii să știe în orice moment cine profită de pe urma muncitorilor la negru și cine încalcă legea în mod sistematic.