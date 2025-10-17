Despre combaterea retransmisiilor neautorizate pe internet

176696 – 17102025 – Pentru un singur eveniment sportiv difuzat în direct, între 25% și 75% dintre streaming-urile online asociate sunt ilegale, pierderile pe care acest fenomen le produce în economia națională fiind estimate la valori care depășesc 50 milioane de euro anual, consideră reprezentanții industriei. Fenomenul este însă mult mai extins, vizând toate tipurile de conținut audio-video, de la seriale, filme, emisiuni și până la concerte sau evenimente sportive difuzate în direct.

Având în vedere aceste constatări, ANCOM a organizat o reuniune de lucru cu reprezentanți ai CNA, Ministerului Culturii, Oficiului Român pentru Drepturile de Autor (ORDA) și ai Asociației Române de Comunicații Audiovizuale (ARCA), având ca temă combaterea retransmisiilor neautorizate ale evenimentelor sportive și ale altor transmisii în direct. La întâlnire au participat și reprezentanții unora dintre televiziunile din România.

Discuțiile s-au purtat pe marginea Recomandării (UE) 2023/1018 a Comisiei Europene, care încurajează cooperarea între autorități, titularii de drepturi și intermediarii online pentru prevenirea și combaterea eficientă a pirateriei online, cu respectarea prevederilor legale aplicabile.

Participanții au analizat posibile mecanisme de colaborare pentru identificarea și blocarea rapidă a retransmisiilor ilegale.

Fenomenul pirateriei în domeniul transmisiunilor sportive, de exemplu, a luat amploare și din cauza unor televiziuni care au ales să transmită anumite competiții doar prin propriile platforme online la care accesul este condiționat de abonamente. De exemplu, în ultima perioadă se întâmplă ca meciurile de fotbal din competițiile organizate de UEFA, la care participă și echipe românești, să fie transmise exclusiv online atunci când se desfășoară în străinătate. Există însă alte canale media, mai ales din țara respectivă, care transmit liber competiția respectivă, iar transmisiunile sunt preluate imediat de anumite site-uri, facilitând accesul gratuit al unui public mai mare. Astfel, televiziunile consideră că sunt păgubite, însă nu spun nimic de condiționarea accesului publicului larg de plata unui abonament care nu poate fi făcut doar pentru o singură zi.