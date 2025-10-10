Dialog româno-portughez pe teme de interes comun în domeniul securității

176631 – 10102025 – Ministrul apărării naționale, Liviu-Ionuț Moșteanu, a avut vineri, 10 octombrie, o întrevedere cu ambasadorul Republicii Portugheze în România, E.S. Paulo Cunha Alves.

Cei doi oficiali au discutat despre efectele războiului declanșat de Federația Rusă împotriva Ucrainei, care continuă să afecteze grav stabilitatea și securitatea în regiunea extinsă a Mării Negre. În acest context, ministrul apărării naționale a prezentat viziunea României asupra inițiativei NATO – Eastern Sentry, precum și a recentelor inițiative europene – European Drone Wall și Eastern Flank Watch, destinate să contribuie la întărirea capacităților de supraveghere și apărare de pe Flancul Estic.

Ministrul Moșteanu a mulțumit pentru angajamentul Portugaliei în privința eforturilor aliate de asigurare a securității și stabilității în regiunea Mării Negre, fiind salutată, totodată, contribuția Lisabonei la structurile aliate de pe teritoriul României. De asemenea, în cadrul întrevederii, a fost abordată și dimensiunea industrială a domeniului apărării, cu accent pe oportunitățile de consolidare a relației bilaterale, inclusiv din perspectiva instrumentului financiar european SAFE.

Un alt moment relevant al discuțiilor a fost reprezentat de angajamentele operaționale care se desfășoară sub egida Politicii Comune de Securitate și Apărare a Uniunii Europene (PSAC), în special pe continentul african. România și Portugalia se numără printre statele cu cele mai mari contribuții la efectivele EUTM RCA, misiune în cadrul căreia țara noastră deține comanda, până în septembrie 2026. La finalul întrevederii, ministrul apărării naționale a apreciat cooperarea excelentă dintre cele două state, exprimându-și convingerea că aceasta va continua și pe viitor.