Digitalizare în Bihor: doar 26 din 101 UAT-uri sunt conectate la ghiseul.ro

176648 – 13102025 – Prefectul județului Bihor, Marcel Daniel Dragoș, susține înrolarea primăriilor din județ în platforma www.ghiseul.ro (ghișeu virtual de plăți) – sistemul oficial de plăți online a statului român, care permite informarea cu privire la cuantumul obligațiilor, precum și achitarea online a taxelor, impozitelor, amenzilor și a altor servicii publice.

În prezent, doar 26 de UAT-uri din cele 101 din județul Bihor sunt înrolate pe această platformă. Din acest motiv, prefectul a transmis UAT-urilor din județ o circulară cu cadrul legislativ aplicabil și modalitățile concrete de înrolare în platforma www.ghiseul.ro. Implementarea acestui sistem în toate primăriile din județul Bihor reprezintă nu doar un pas firesc spre digitalizare, ci și o obligație legală în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 1235/2010 privind aprobarea Sistemului național electronic de plată online.

„Invit toate primăriile din județul Bihor, indiferent de mărime, să implementeze aceste măsuri, facilitând plata obligațiilor prin ghișeul virtual. Pentru administrațiile locale, utilizarea SNEP înseamnă un serviciu mai bun pentru cetățeni, reducerea costurilor administrative, simplificarea proceselor interne și o colectare mai eficientă și rapidă a veniturilor bugetare. Totodată prin efectuarea plăților online, salvăm timp atât pentru cetățeni, cât și pentru funcționarii din primării”, a transmis prefectul județului Bihor, Marcel Daniel Dragoș.

Există însă județe în care toate UAT-urile sunt înscrise în această platformă, un exemplu fiind Ilfovul. De asemenea, există județe unde majoritatea localităților au asigurat contribuabililor și această modalitate de a-și plăti impozitele și taxele.