Din 10 octombrie, tren direct de la Kiev către București Nord și retur

Din 10 octombrie, tren direct de la Kiev către București Nord și...

176582 – 07102025 – CFR Călători anunță că, începând din 10 octombrie 2025, va fi introdus în circulație un tren direct pe ruta Kiev – Ungheni – București Nord și retur.

Programul de circulație și tarife:

Trenul internațional IR 99/401: Kiev (plecare 06:30) – București Nord (sosire 06:47), circulă începând cu data de 10/11.10.2025;

Trenul internațional IR 402/100: București Nord (plecare 19:10) – Kiev (sosire 19:34), circulă începând cu data de 11/12.10.2025.

Prețul unei legitimații de călătorie în relația București Nord – Kiev, la vagon de dormit (cu patru paturi în cabină), este de 73,4 euro.