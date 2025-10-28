Din nou discuții despre dezvoltarea cooperării tehnico-militare RO-UA

176781 – 28102025 – Ministrul apărării naționale, Liviu-Ionuț Moșteanu, a avut luni, 27 octombrie, la sediul MApN, o întrevedere cu ministrul adjunct al apărării din Ucraina, Sergiy Boyev, activitate la care a participat și șeful Cancelariei Prim-Ministrului, Mihai Jurcă.

Vizita oficialului ucrainean în România s-a înscris în cadrul dialogului politico-militar dintre cele două state și a avut ca obiectiv principal discutarea posibilităților de dezvoltare a cooperării tehnico-militare, precum și consolidarea parteneriatului bilateral în domeniul apărării.

Pe parcursul întrevederii, delegațiile au trecut în revistă punctele cheie ale sprijinului multidimensional acordat Ucrainei de către România și au discutat despre extinderea colaborării în domeniul industriei de apărare, despre proiecte comune de cercetare și inovare militară, precum și despre programe de instruire și interoperabilitate între forțele armate ale celor două țări.

Ambele părți au subliniat importanța transferului de expertiză și tehnologie, cu accent pe dezvoltarea capacităților de producție a echipamentelor militare. De asemenea, a fost evidențiat rolul esențial al cooperării regionale în contextul actual de securitate din flancul estic al NATO și al Uniunii Europene.

În cadrul discuțiilor, oficialii au convenit asupra intensificării contactelor la nivel tehnic și instituțional, precum și asupra organizării periodice a reuniunilor bilaterale dedicate industriei de apărare, menite să stimuleze proiecte comune de cercetare-dezvoltare și parteneriate între companiile de profil din România și Ucraina.

Vizita ministrului adjunct al apărării din Ucraina a confirmat angajamentul comun al celor două state de a consolida cooperarea în domeniul apărării și de a contribui la securitatea și stabilitatea regională prin mijloace moderne, sustenabile și compatibile cu standardele euroatlantice.