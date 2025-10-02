Discuții despre apărarea spaţiului aerian al UE la Summitul informal de la Copenhaga

176544 – 02102025 – Liderii statelor membre UE s-au reunit la Copenhaga într-un summit informal la care discută despre apărarea spaţiului aerian al Uniunii în faţa ameninţării Rusiei, după ce avioane militare şi drone au încălcat acest spaţiu, una dintre victime fiind chiar ţara gazdă, Danemarca, şi despre nevoia de consolidare a capacităţilor de apărare comună, precum şi furnizarea de ajutor suplimentar Ucrainei.

Şefa guvernului danez, Mette Frederiksen, consideră că este nevoie de un răspuns puternic în faţa războiului hibrid dus de Rusia şi a îndemnat pe europeni să se reînarmeze şi să fie inovatori în materie de apărare: ”Sper că toată lumea recunoaşte acum existenţa unui război hibrid. Într-o zi e în Polonia, în alta este în Danemarca, iar săptămâna viitoare vom vedea probabil în altă parte sabotaje sau drone zburând. Văd toate aceste lucruri din perspectivă europeană şi este o singură ţară care vrea să ne ameninţe, şi anume Rusia. Când mă uit la Europa de astăzi, cred că traversăm cea mai dificilă şi periculoasă situaţie de după sfârşitul celui de-al doilea război mondial”.

Preşedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a spus că Rusia nu va reuşi să semene teamă în interiorul Uniunii. Aceasta a subliniat că tiparul de intimidare practicat de Moscova nu va fi lăsat să triumfe şi a vorbit, totodată, despre sprijinul acordat Ucrainei: ”Dacă suntem cu toţii de acord că Ucraina este prima noastră linie de apărare, trebuie să intensificăm sprijinul militar acordat acestei ţări. Acesta este motivul pentru care alocăm astăzi 4 miliarde de euro pentru Ucraina, dintre acestea, 2 miliarde de euro vor fi investite în drone şi trebuie să intensificăm presiunea asupra Rusiei. De aceea, am propus că activele ruseşti îngheţate din Europa să fie folosite pentru acordarea unui împrumut fără dobândă Ucrainei. Nu confiscăm activele, ci preluăm soldurile de numerar pentru a acorda acest împrumut. Ucraina trebuie să ramburzeze acest împrumut dacă Rusia îi va oferi despăgubiri pentru daunele cauzate şi asta pentru că autorul trebuie să fie tras la răspundere”.

Şi şefa diplomaţiei europene, Kaja Kallas, a insistat pe necesitatea folosirii activelor ruseşti confiscate pentru a finanţa despăgubirile de război care vor fi plătite în cele din urmă Ucrainei, pentru că altfel greutatea va cădea pe contribuabilii europeni.

Deși discuțiile au durat mai mult decât se anticipa.

La Copenhaga au fost luate măsuri stricte de securitate şi s-au înregistrat perturbări ale traficului. Mai multe ţări sprijină Danemarca în aceste zile, inclusiv cu tehnologia antidronă, iar toate zborurile dronelor civile au fost interzise în această săptămână.

Astăzi este programată Reuniunea Comunităţii Politice Europene, iar liderii aflaţi în Danemarca vor dezbate modalităţile prin care Europa poate deveni mai puternică şi mai sigură în contextul actualei situaţii geopolitice.