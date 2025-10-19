DNSC: „Salut, ai putea să votezi pentru Maria?”

176708 – 19102025 – Deschizi telefonul și vezi acest mesaj:

„Salut, ai putea să votezi pentru Maria? Ea este fiica prietenilor mei. Pentru ea este foarte important, premiul este o bursă gratuită pentru studii. Mulțumesc mult!”

Poate părea o ocazie de a face o faptă bună — dar fii atent!

Este o tentativă de fraudă prin care atacatorii profită de emoție și încearcă să preia controlul asupra contului tău de WhatsApp.

Mesajul conține, de regulă, un link cu termenii “vote”, “dance” și extensia .top sau .home. După accesare, utilizatorul este invitat să „voteze”, fiind redirecționat către o pagină în care se cere conectarea la WhatsApp și introducerea unui cod primit prin SMS.

Recomandări:

– Nu accesa link-uri din mesaje suspecte.

– Nu introduce coduri de autentificare pe site-uri necunoscute.

– Verifică asocierea dispozitivelor din aplicația WhatsApp.

– Activează autentificarea în doi pași (2FA).

Citește cu atenție și nu acționa în grabă.

Un mesaj aparent inofensiv poate ascunde o tentativă de fraudă.

Află mai multe detalii despre această fraudă și despre cum te poți proteja, în alerta publicată de DNSC: https://www.dnsc.ro/…/alerta-frauda-de-tip-voteaza-pe…