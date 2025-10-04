Donație de carte a Pavilionului României pentru Biblioteca Națională din Osaka

176554 – 04102025 – Comisarul General al României pentru Expo 2025 Osaka, Ferdinand Nagy, a oferit, în numele Pavilionului României, o donație de carte Bibliotecii Nakanoshima din Osaka, în prezența directorului general, Takashi Saito, a lui Koichiro Oga, director, a lui Sonzo Tanishita, director adjunct, și a lui Hideaki Shibata, bibliotecar-șef, precum și a profesorului de cultură japoneză la Universitatea din Hyogo Carmen Tămaș,.

Donația cuprinde volume dedicate monumentelor și siturilor românești aflate pe Lista Patrimoniului Mondial UNESCO – de la bisericile pictate ale Nordului Moldovei, la cetățile dacice din Munții Orăștiei și bisericile de lemn din Maramureș. Aceste mărturii ale istoriei vorbesc despre contribuția României la patrimoniul cultural universal și despre forța cunoașterii ca instrument de apropiere între civilizații.

Printre lucrările oferite se regăsesc albume ilustrate dedicate costumului tradițional românesc, un veritabil limbaj vizual al comunităților rurale, păstrat cu grijă de-a lungul generațiilor. Colecția include, de asemenea, un album comparativ despre costumul tradițional japonez și cel românesc, o lucrare care celebrează dialogul cultural dintre cele două popoare, prin simboluri, culoare și expresie artistică.

Aceste volume sunt mai mult decât simple pagini tipărite – ele devin un punct de întâlnire între două lumi care, deși aflate la mare distanță geografică, împărtășesc valori comune: grija și respectul pentru moștenirea culturală, dragostea pentru frumos și prețuirea identității naționale.

„Diplomația culturală este cel mai frumos și durabil limbaj al prieteniei dintre națiuni. Prin această donație, dorim să oferim publicului japonez o fereastră către spiritul românesc și să întărim punțile culturale dintre România și Japonia”, a declarat Ferdinand Nagy, Comisarul General al României pentru Expo 2025 Osaka.

Prezența reprezentanților Bibliotecii Nakanoshima din Osaka a adăugat o notă specială momentului, subliniind aprecierea și deschiderea instituțiilor japoneze față de inițiativele de cooperare culturală promovate de Pavilionul României.

Aceștia au remarcat, de asemenea, că România este singura țară care a făcut o astfel de donație, contribuind la îmbogățirea colecției de carte internaționale a Bibliotecii Prefecturii Osaka și la consolidarea dialogului cultural dintre Japonia și România.

Prin acest gest, România reafirmă rolul său activ în promovarea diplomației culturale, demonstrând, prin intermediul Pavilionului său la Expo 2025 Osaka, că arta și tradiția pot deveni veritabili vectori de dialog, educație și înțelegere reciprocă. Pavilionul României se conturează astfel ca un ambasador al culturii și al valorilor universale, ilustrând convingerea că, prin cultură, națiunile se pot cunoaște, respecta și apropia durabil.