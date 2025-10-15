Dronele cumpărate prin PNRR puse la treabă la Sintești

176678 – 15102025 – Garda Națională de Mediu a desfășurat astăzi, 15 octombrie 2025, prima mare acțiune amplă de control în Sintești, județul Ilfov, utilizând dronele din dotare, tehnologie cu care au identificat depozitele de gunoi ilegale și focare de ardere a deșeurilor.

La acțiunea din Sintești au participat aproximativ 120 de persoane din cadrul Gărzii Naționale de Mediu, Jandarmeriei Române și Inspectoratului de Poliție al Județului Ilfov. În teren s-au aflat 33 de comisari, 10 autoturisme ale GNM, 67 de jandarmi din cadrul IJJ Ilfov și Gruparea de Jandarmi Ploiești, precum și 8 echipaje ale Poliției Române – două de la Poliția Rutieră și șase de Ordine Publică (în total 18 polițiști).

Au fost date 11 amenzi, în valoare totală de 225.000 lei, au fost confiscate 72 de tone de deșeuri și alte materiale fără documente de proveniență, iar în mai multe cazuri au fost întocmite sesizări penale.

Imaginile captate de drone sunt deja folosite ca probe în dosare penale și vor contribui la instrumentarea corectă a cazurilor, astfel încât infractorii să fie condamnați, iar numărul dosarelor clasate cu „neînceperea urmăririi penale” să scadă semnificativ. Totodată, în timpul descinderii, dronele au monitorizat și calitatea aerului în timp real, oferind o imagine completă asupra impactului arderilor ilegale asupra mediului și sănătății publice.

Până acum, monitorizarea aeriană era posibilă cu sprijinul elicopterelor – o metodă mult mai costisitoare și mai puțin eficientă, care rareori permitea prinderea în flagrant a făptașilor sau, la solicitare, cu drona pusă la dispoziție de CJ Ilfov.

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, care a participat pe teren la acțiunea de la Sintești, a anunțat că imaginile preluate de drone vor constitui probe în dosarele penale și că acțiunile împotriva arderilor ilegale de deșeuri vor deveni o prioritate.