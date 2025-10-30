DSA: Noi reguli privind accesul cercetătorilor la datele platformelor online foarte mari

176807 – 29102025 – Actul Delegat privind accesul la date, adoptat în temeiul Regulamentului privind serviciile digitale (DSA), a intrat în vigoare. Acesta stabilește cadrul legal prin care cercetătorii acreditați vor putea solicita acces la date non-publice de la platformele online foarte mari și motoarele online de căutare foarte mari, în scopul studierii riscurilor sistemice din mediul online.

Noile reguli reprezintă un pas esențial pentru consolidarea unui mediu digital sigur, previzibil și de încredere, permițând analiza independentă a unor fenomene precum expunerea minorilor la conținut dăunător, răspândirea dezinformării, fraudele digitale sau riscurile la adresa sănătății mentale a utilizatorilor.

Cercetătorii vor putea depune cererile de acces la date prin portalul dedicat DSA, iar solicitările vor trebui să definească în mod riguros datele necesare, metodologia de prelucrare și garanțiile privind protecția datelor și a drepturilor utilizatorilor, precum și respectarea intereselor legitime ale companiilor. Aceste reguli fără precedent sunt un factor esențial pentru un control independent, prin cercetare, al riscurilor asociate serviciilor online care ne modelează viața de zi cu zi.

Rolul ANCOM în aplicarea noilor reguli

Un rol însemnat revine coordonatorului serviciilor digitale din țara de stabilire, care ia decizia cu privire la acordarea sau nu a accesului. ANCOM, în calitate de coordonator al serviciilor digitale (DSC) pentru România, poate sprijini procesul avut în vedere prin Actul delegat în cazul cererilor de acces înregistrate, toate acestea fiind ulterior înaintate coordonatorului serviciilor digitale din țara de stabilire.

Acest proces marchează operaționalizarea primului mecanism de acces la date din Europa dedicat cercetării independente asupra riscurilor asociate mediului digital.