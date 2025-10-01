După ce a calculat bine, Administrația Prezidențială chetuie mai puțin, dar nu atât cât ar fi vrut

După ce a calculat bine, Administrația Prezidențială chetuie mai puțin, dar nu...

176527 – 01102025 – În contextul măsurilor de responsabilizare fiscală asumate de Guvernul României și al nevoii generale de reducere a cheltuielilor bugetare, Administrația Prezidențială anunță că a transmis oficial Ministerului Finanțelor decizia de a returna 17.500.000 lei din creditele bugetare alocate inițial în anul 2025.

Această reducere, anunțată de președintele Nicușor Dan în această vară, vrea să fie un exemplu pentru celelalte instituții publice. Angajamentul inițial a fost de 20 de milioane de lei, dar după analiza cheltuielilor instituției s-a revenit asupra sumei.