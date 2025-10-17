După Piedone, PUSL încearcă cu Negoiță

176699 – 17102025 – Liviu Negoiță, fost primar al Sectorului 3 din partea PD, fost membru al PNL-CD, vrea să fie primar al Capitalei, anunțându-și candidatura pentru această funcție din partea PUSL, chiar dacă data alegerilor locale parțiale nu a fost stabilită.

Negoiță conduce acum organizația PUSL București, interesant fiinc că dintr-un apropait al lui Traian Bsescu a devenit un apropiat al lui Dan Voiculescu.

În 2024, Liviu Negoiță a candidat, tot din partea PUSL, pentru Primăria Sectorului 1, obținând 7% din voturi.

La alegerile din 2024, PUSL a mers pe mâna lui Cristian Popescu Piedone, care a obținut locul al treilea, cu 15% din voturi. Acum Piedone și-a făcut propriul partid.

Deocamdată, în afară de Negoiță, niciun alt candidat nu și-a asumat oficial intrarea în competiție.

Somdajele de opinie îi arată în frunte pe Daniel Băluță (PSD), Ciprian Ciucu (PNL) și Cătălin Drulă (USR), acestea fiind și numele cel mai des vehiculate ca potențiali candidați.

Un alt nume despre care se vorbește ca potențial candidat este cel al lui Stelian Bujduveanu, actualul primar general interimar al Capitalei, ales în Consiliul Municipal pe listele PNL și votat de consilierii general pentru funcția de viceprimar general.