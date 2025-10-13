E sau nu ședință azi în Coaliție? Ciucu spune că nu

176651 – 13102025 – În cursul zilei de luni, 13 octombrie, ar urma să aibă loc o ședință a coaliției de guvernare, unde să se discute, din nou, despre reformele din diverse domenii, cea mai arzătoare problemă fiind legată de administrația centrală și locală. De data aceasta, se vorbește despre concedierea a 12.000 de salariați din administrația locală, nu de 13.000 sau de 10.000, așa cum se vehicula săptămânile trecute. De asemenea, pentru administrația centrală, dorința prim-ministrului Ilie Bolojan este o reducere cu 10% a numărului de angajați, în afară de reducerea, tot cu același procent, a cheltuielilor. PSD, care va avea o ședință a conducerii, înainte de cea a coaliției, nu este de acord cu propunerile premierului. Social-democrații ar merge mai mult pe diminuarea generală a fondurilor pentru salarii și pe reducerea unor cheltuieli, considerând că disponibilizările nu înseamnp reformă. La întâlnire ar trebui să se discute și despre data alegerilor locale parțiale, inclusiv pentru alegera primarului general al Capitalei.

Prim-vicepreședintele PNL, Ciprian Ciucu, anunță însă că întâlnirea de luni a Coaliției nu va avea loc. Ciucu, nemulțumit că decizia stabilirii datei alegerilor parțiale locale este amânată mereu, preia mesajul USR, și acuză PSD, sugerând că din cauza acestui partid nu poate fi stabilită data alegerilor.

”’Înțeleg că mâine nu avem o întâlnire a partidelor din Coaliție, așa cum am agreat săptămâna trecută. În această situație, cel mai probabil, sub amenințarea directă a ruperii Coaliției de către PSD, alegerile pentru București vor fi amânate pentru primăvară. Asta dacă PSD va mai dori să mai avem un primar ales, cu legitimitatea populației, în Capitala României. Mi se pare inacceptabilă această urzeală, această întreagă șaradă bine regizată, care a indus ideea că organizarea de alegeri într-o democrație este ceva negociabil, ceva decis politic. Nu! Într-o democrație alegerile trebuie să fie predictibile! Nu trebuie organizate doar când îi convine unuia sau altuia. Legea este clară: în X zile de la vacantare, trebuie organizate alegeri. Adică de ce să mai respectăm legea cu alegerile din patru în patru ani, dacă pe această nu o respectăm?”, a scris Ciucu, duminică, pe Facebook.

El a afirmat că nu spune aceste lucruri pentru că îl interesează să fie primar general și că nu a început ”’nicio campanie”. Totuși, zilele trecute, când a fost anunțat codul roși de vreme rea pentru Bucurști, Ciprian Ciucu l-a atacat pe colegul său de partid, Stelian Bujduveanu, primarul general interimar al Capitalei, susținând că face show la televiziuni.

”’Nu este despre asta. Nu vânez în general funcții (deși despre cele alese nu poate fi vorba despre vânătoare de funcții) și nu este despre intenția mea de a candida sau nu la Primăria Municipiului București.

Și nu o să vorbesc acum nici despre legitimitatea unei astfel de candidaturi. Nu am început nicio campanie. Spun ceea ce spun pentru că trebuie spus și trebuie să rămână măcar aceste cuvinte spuse. Pentru mine a trecut vremea alegerilor pragmatice, am cam demonstrat ce pot și cine sunt. Acum a venit vremea alegerilor principiale, simbolice, am de reconfirmat că am rămas cel care am fost dintotdeauna. Avem nevoie de alegeri la București pentru că Bucureștiul și România au nevoie în această perioadă de un primar legitim, de un simbol al democrației liberale! Mai ales în aceste vremuri tulburi, în care mulți primari ai capitalelor europene și ai marilor orașe rămân redute ale democrației liberale și ale pluripartitismului (arestați sau nu de președinți autoritari sau populiști)”’, a continuat acesta.

Ciprian Ciucu a menționat că ”alegerile care nu vor mai exista de la București”’ nu sunt despre el, nu sunt despre vreun alt candidat ”’mai mult sau mai puțin merituos sau legitim”, sunt despre bucureșteni și despre români.