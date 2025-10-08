Educația românească riscă să piardă sute de milioane de euro din fonduri europene, atenționează deputatul de Tulcea Andrei Cosmin

176595 – 08102025 – Deputatul de Tulcea Andrei Cosmin atrage atenția asupra situației alarmante a proiectelor din cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR) – Componenta Educație, după ce Ministerul Educației a confirmat că doar o singură investiție a fost finalizată, iar zeci de contracte au fost reziliate, suspendate sau blocate.

Faptul că, la aproape patru ani de la lansarea PNRR, doar un singur proiect a fost finalizat în educație este dovada clară a unei lipse de viziune și de coordonare între autorități. Vorbim despre miliarde de euro care ar fi trebuit să modernizeze școlile, universitățile, formarea profesorilor și infrastructura educațională, iar astăzi ne confruntăm cu rapoarte pline de contracte reziliate și bugete insuficiente, a declarat deputatul Andrei Cosmin.

Potrivit acestuia, România riscă să piardă peste 700 de milioane de euro din finanțările europene destinate educației, iar gradul de absorbție rămâne sub 40%. Este inadmisibil ca un minister care gestionează viitorul generațiilor tinere să nu implementeze până la final proiecte de investiții esențiale, precum școlile verzi, campusurile profesionale sau platforma digitală de evaluare. În loc să vorbim despre digitalizare și echitate în educație, vorbim din nou despre întârzieri, blocaje și fonduri pierdute, a adăugat parlamentarul tulcean.

Deputatul subliniază că aceste deficiențe administrative nu afectează doar bugetul, ci și elevii și profesorii din teritoriu. În județe precum Tulcea, unde nevoia de infrastructură educațională modernă este acută, aceste investiții ratate înseamnă șanse pierdute pentru sute de copii. Nu putem vorbi despre o Românie educată cât timp școlile din mediul rural rămân fără echipamente, fără laboratoare și fără sprijinul pe care PNRR trebuia să-l aducă.

Deputatul SOS România nu vine cu exemple clare referitoare la problema semnalată, nici măcar din județul pe care îl reprezintă. În țară există județe unde fondurile externe atrase au schimbat radical infrastructura școlară.