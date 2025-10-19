ElectroFest 2025: POLITEHNICA București devine capitala inovației electrice

176710 – 19102025 – POLITEHNICA București lansează ElectroFest 2025, cel mai amplu eveniment dedicat echipamentelor electrice, mobilității electrice și tehnologiilor viitorului. Festivalul va avea loc în perioada 22-23 octombrie și aduce în prim-plan cele mai recente inovații din domeniul ingineriei electrice, al sustenabilității și al automatizării inteligente.

Pentru două zile, campusul Politehnicii devine un laborator viu al inovației, unde vizitatorii pot descoperi proiecte studențești spectaculoase, soluții de mobilitate electrică, demonstrații de case inteligente, echipamente destinate infrastructurii electrice critice, aplicații bazate pe inteligență artificială, dar și tehnologii verzi care pot modela viitorul energetic al României.

ElectroFest va aduce împreună cercetători, studenți, profesori, antreprenori, parteneri industriali și publicul larg într-un cadru interactiv și educativ.

În cadrul festivalului, participanții pot urmări demonstrații live, sesiuni de prezentări tematice, competiții de prototipuri și expoziții interactive. Printre temele centrale ale ediției se numără:

Electromobilitate și infrastructura de încărcare inteligentă

Transport electric pentru orașele viitorului

Case și rețele smart – facturi aproape zero, eficiență și control prin IoT

Sisteme eficiente pentru energie regenerabilă și stocare sustenabilă

Integrarea tehnologiilor inovatoare în sănătate, industrie și transporturi

ElectroFest este o platformă strategică prin care Politehnica București consolidează legătura dintre educație, cercetare și industrie, demonstrând încă o dată rolul esențial pe care îl are universitatea în formarea specialiștilor din domeniile cu cel mai mare potențial de creștere economică.