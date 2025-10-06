Eliberări de funcție la Cotroceni

176575 – 06102025 – După anunțarea și semnarea decretelor de numire în funcție a 16 consilieri la Administrația Prezidențială, președintele României, Nicușor Dan, a semnat luni, 6 octombrie 2025, și decretele de eliberare din funcție a echipei care l-a consiliat de la preluarea mandatului:

Decret pentru eliberarea din funcția de consilier prezidențial pentru apărare şi siguranță națională a domnului Cristian Diaconescu, la cerere, începând cu data de 1 noiembrie 2025;

Decret pentru eliberarea din funcția de consilier prezidențial a doamnei Luminița-Teodora Odobescu, la cerere, începând cu data de 1 noiembrie 2025;

Decret pentru eliberarea din funcția de consilier prezidențial a doamnei Mariana Costea, la cerere, începând cu data de 1 noiembrie 2025;

Decret pentru eliberarea din funcția de consilier de stat a doamnei Cătălina Galer, la cerere, începând cu data de 1 noiembrie 2025;

Decret pentru eliberarea din funcția de consilier de stat a doamnei Lenuța Cobuz, la cerere, începând cu data de 1 noiembrie 2025;

Decret pentru eliberarea din funcția de stat a domnului consilier Gabriel-Cristian Pișcociu, începând cu data de 1 noiembrie 2025;

Decret privind trecerea în rezervă a domnului general de flotilă aeriană – cu o stea Bălan Ovidiu din Ministerul Apărării Naționale, la data de 8 octombrie 2025.