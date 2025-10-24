Europarlamentarii vor bani mai mulți pentru programele de Sănătate și Educație

176756 – 24102025 –

Parlamentul European propune un buget total de 193,9 miliarde de euro, înainte de negocierile cu guvernele UE

Deputații europeni adaugă 597,8 milioane de euro la propunerea Comisiei

Costurile tot mai mari de rambursare pentru planul de redresare nu trebuie să reducă finanțarea programelor cheie precum Erasmus+ și EU4Health

Negocierile cu guvernele încep în noiembrie

Deputații europeni doresc un buget pentru 2026 care să consolideze prioritățile cheie ale UE în vremuri incerte și să stimuleze cercetarea, competitivitatea și apărarea.

Parlamentul a stabilit nivelul global al creditelor de angajament pentru 2026 (promisiuni legale de plată în același an sau ulterior) la 193,9 miliarde de euro, o creștere de 597,8 milioane de euro față de propunerea Comisiei. Deputații europeni au stabilit nivelul global al creditelor de plată (plăți efective efectuate către beneficiari) la 192,6 miliarde de euro.

Aceștia reiterează faptul că, în contextul instabilității globale, al amenințărilor la adresa securității, al creșterii protecționismului și al agravării schimbărilor climatice, UE are nevoie de un buget puternic, axat pe investiții, dar și pentru a sprijini oamenii și prioritățile acestora. Eurodeputații restabilesc creditele de angajament de 1,3 miliarde de euro pentru programele esențiale, reduse de guvernele UE, la nivelurile propuse inițial de Comisia Europeană. Deputații europeni critică Consiliul pentru aceste reduceri, argumentând că ignoră nevoile reale și dăunează programelor cheie precum Erasmus+ și EU4Health.

Cercetare și infrastructură

Deputații europeni doresc să majoreze alocările pentru Orizont Europa cu 60 de milioane de euro și pentru rețelele de transport și energie cu 80 de milioane de euro, pentru a stimula competitivitatea, crearea de locuri de muncă și infrastructura transfrontalieră. De asemenea, doresc să consolideze finanțarea pentru sănătate și educație prin creșterea finanțării pentru EU4Health și Erasmus+ cu câte 5 milioane de euro fiecare.

Capacități de răspuns și mobilitate militară

Având în vedere creșterea prețurilor la alimente și necesitatea securității alimentare, deputații europeni doresc un sprijin sporit pentru tinerii fermieri (suplimentar cu 23 de milioane de euro) și alte priorități în cadrul Fondului european de garantare agricolă (suplimentar cu 40 de milioane de euro). Parlamentul dorește să adauge 30 de milioane de euro la Mecanismul de protecție civilă pentru a îmbunătăți coordonarea și răspunsul în caz de dezastre, având în vedere frecvența tot mai mare a dezastrelor naturale. Deputații europeni susțin că mobilitatea militară ar trebui să primească o finanțare suplimentară de 35 de milioane de euro, deoarece aceasta joacă un rol esențial în pregătirea UE pentru apărare.

Instabilitate geopolitică, crize globale

Deputații europeni solicită o sumă suplimentară de 35 de milioane de euro pentru vecinătatea sudică a UE și o creștere de 25 de milioane de euro pentru vecinătatea estică. În ceea ce privește ajutorul umanitar, deputații doresc o creștere de 50 de milioane de euro, având în vedere instabilitatea geopolitică tot mai mare, crizele umanitare globale accelerate și urgențele induse de schimbările climatice.

Costurile de rambursare pentru pachetul de redresare NextGenerationEU

UE se confruntă cu o depășire neașteptată de 4,2 miliarde de euro a costurilor de împrumut pentru NextGenerationEU în 2026, dublu față de previziunile Comisiei. Deputații europeni spun că acest lucru nu ar trebui să reducă finanțarea pentru programe esențiale precum Erasmus+ sau EU4health și doresc să anuleze reducerile făcute de guvernele UE la sumele inițial estimate de Comisie. Deputații europeni insistă asupra utilizării corecte a unui „ mecanism în cascadă” convenit, conceput pentru a gestiona rambursarea costurilor de împrumut în creștere ale NextGenerationEU și pentru a proteja programele.

O rezoluție însoțitoare, adoptată cu 384 de voturi pentru, 202 împotrivă și 58 de abțineri, rezumă poziția Parlamentului.

„Bugetul UE este un instrument de investiții vital pentru o Europă mai puternică, care răspunde apelurilor cetățenilor pentru securitate, unitate și abordează provocările globale. Parlamentul dorește un buget pentru 2026 care să sprijine competitivitatea, cercetarea, IMM-urile și fermierii, consolidând în același timp protecția civilă și securitatea. Acesta respinge reducerile nejustificate ale Consiliului și solicită creșteri specifice pentru a asigura prosperitate și solidaritate în întreaga UE”, a declarat raportorul general pentru bugetul UE pentru 2026 (pentru secțiunea III – Comisia), Andrzej Halicki (PPE, PL) .

„Abordarea noastră comună reflectă valorile europene comune. Confruntându-ne cu provocări geopolitice precum securitatea cibernetică, trebuie să dotăm instituțiile noastre cu resurse și personal suficiente pentru a-și îndeplini responsabilitățile tot mai mari. Planul nostru rezonabil și țintit asigură instituții ale UE eficiente, sigure și rezistente, care deservesc și protejează în mod eficient cetățenii și statele membre”, a declarat raportorul pentru celelalte secțiuni, Matjaž Nemec (S&D, SI).

Până la votul în plen vor urma trei săptămâni de negocieri cu Consiliul, care și-a adoptat poziția în septembrie, pentru a ajunge la un acord privind bugetul pentru anul viitor înainte de sfârșitul anului. Prima rundă de discuții este așteptată să aibă loc pe 4 noiembrie.

Peste 93% din bugetul UE este direcționat către programele UE care sprijină persoanele și proiectele din statele membre, o parte din investiții ajungând și în țări partenere din afara UE. Bugetul anual al UE este relativ mic – în medie 160-200 de miliarde de euro anual în perioada 2021-2027. Această sumă este comparabilă cu bugetul național al Poloniei, care deservește 39 de milioane de persoane sau echivalentul a 30% din bugetul Germaniei, care deservește 84 de milioane de persoane. (Sursa: Comisia)