Explozie într-un bloc din Rahova. A fost activat Planul Roșu de Intervenție în București

176702 – 17102025 – Potrivit ISU B-IF vineri dimineța s-a produs o explozie urmată de incendiu la un apartament aflat la etajul 5 al unui imobil, situat pe Calea Rahovei, din sectorul 5 al Capitalei.

Două victime au fost declarate decedată, iar alte 4 victime sunt transportate la spital. Alimentarea cu gaze a fost întreruptă.

Pentru gestionarea situației în mod eficient, la fața locului au fost trimise 11 autospeciale de stingere, 3 autoscări, 2 autospeciale de descarcerare, 18 ambulanțe SMURD, 4 unități de terapie intensivă mobilă, 1 punct de comandă mobil și 1 autospecială CBRN, 2 containere multirisc (dintre care unul de la Unitatea Specială de Intervenție în Situații de Urgență), Grupul Special de Salvatori, 1 punct medical avansat și 5 autospeciale de transport personal și victime multiple și directorul de operațiuni de salvare medicală.

Salvatorii prezenți la fața locului asigură evacuarea locatarilor din imobilul afectat și execută misiuni de căutare pentru identificarea altor posibile persoane surprinse.