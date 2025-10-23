Expoziția „Lumini și umbre – Ferdinand și Maria”, vernisată la Muzeul Național Cotroceni

176753 – 23102025 – Muzeul Național Cotroceni vernisează miercuri, 29 octombrie 2025, ora 18.00, în Spațiile Medievale, expoziția „Lumini și umbre – Ferdinand și Maria”, un proiect organizat cu prilejul împlinirii a 160 de ani de la nașterea Regelui Ferdinand și 150 de ani de la nașterea Reginei Maria. Dincolo de rolul lor istoric, Regele Ferdinand și Regina Maria sunt prezentați ca oameni și parteneri de viață, a căror poveste completează și umanizează portretul lor oficial. În spatele simbolurilor monarhiei se conturează două destine umane complexe, ale căror vieți au fost unite prin datorie și responsabilitate.

Abordarea expozițională propune o perspectivă echilibrată asupra celor două personalități și explorează complementaritatea dintre rigoarea regelui și sensibilitatea artistică a reginei. Împreună, aceste trăsături conturează un portret comun, în care lumina și umbra, rațiunea și emoția se împletesc pentru a reda profunzime unei relații și unei epoci. Pasiunea comună pentru flori a regelui și reginei reprezintă laitmotivul întregii narațiuni, dând expoziției un caracter original.

Sunt prezentate publicului documente de arhivă, corespondență, obiecte cu o mare valoare patrimonială din colecții muzeale, mărturii vizuale și alte surse istorice ce alcătuiesc o viziune nuanțată a vieții personale a cuplului regal Ferdinand și Maria.

Designul expozițional a fost realizat de Atelier Monograph.

Expoziția „Lumini și umbre – Ferdinand și Maria” poate fi vizitată, în perioada 30 octombrie 2025 – 15 februarie 2026, de marți până vineri, în cadrul turului expozițional (în intervalul orar 9.00 – 17.00, ultima oră de intrare fiind 16.00) sau în cadrul tururilor generale ghidate și neghidate ale muzeului.