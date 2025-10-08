Expoziție dedicată unuia dintre cei mai prolifici machetatori de mărci poștale

176593 – 08102025 – Începând cu 8 octombrie 2025, Muzeul Național de Istorie a României deschide o expoziție tematică dedicată activității artistice a unuia dintre cei mai prolifici machetatori și gravori de mărci poștale: Ion Dumitrana.

Machetatorii de mărci poștale, graficienii și gravorii, au rămas, în mare parte, anonimi, în ciuda importanței pe care marca poștală a avut-o de-a lungul secolului XX. Procesul îndelungat de creație a mărcii poștale presupune implicarea unei echipe de profesioniști. În puținele cazuri în care pe o marcă poștală se regăsește un nume, putem identifica machetatorul, dar nu și gravorul sau alți specialiști implicați.

Ion Dumitrana și-a desfășurat întreaga activitate în perioada comunistă, când creația a cunoscut o provocare și mai mare, artistul fiind constrâns să recreeze noile realități și obligat să lucreze în cadrul regulilor impuse de regim.

Creația artistică a suportat o provocare majoră, întrucât urmărea rigoarea stilistică, dar se încadra în tematica impusă de partid, iar încercarea de a crea pe o perioadă atât de extinsă determina o mai mare capacitate de adaptare la simbolurile propuse în epocă, ținând mereu cont de ochiul critic al cenzurii.

Observăm, astfel, emisiuni cu un profund caracter ideologic și propagandistic, precum cele dedicate celebrării a 20 de ani de la prima apariție a gazetei oficiale de partid – Scînteia (1951), a 45 de ani de la Revoluția bolșevică (1962) sau a XV-a aniversare a Republicii Populare Române (1963). Altele au ca subiect astrofilatelia, cu reprezentări exclusiv sovietice. Activitatea artistului a cuprins și realizarea unor mărci poștale cu subiecte mai puțin ideologizate, precum cultură (Al III-lea Concurs și Festival Internațional „George Enescu”, 1964), faună și floră (Flori, 1956; Fauna din Delta Dunării, 1957; Vânătoarea, 1961) sau sport (Jocurile Olimpice de la Innsbrück și Hipism, ambele din 1964).

Expoziția surprinde evoluția artistică a lui Ion Dumitrana, de la prima contribuție majoră (75 de ani de la înființarea Fabricii de Timbre, 1948) până la finalul carierei sale, unele proiecte fiind tipărite după decesul său din 1976.

Pe lângă activitatea de machetator și gravor, Dumitrana a fost implicat și în formarea noilor generații de specialiști ai Fabricii de Timbre sau de artiști. Acesta a condus, în a doua jumătate a anilor ’50 un colectiv de artiști care i-a purtat numele, rezultând 13 emisiuni. De asemenea, a colaborat cu artiști precum Aida Tasgian, Maria Panin, Ion Untsch sau D. Galin, realizând fie desenele, fie gravurile emisiunilor de mărci poștale (gravura emisiunilor Monumente ale naturii, 1960 sau Muzeul Satului, 1963).

Expoziția este curatoriată de Cristina-Elena Antonie, Cristina Barbu, Beatrice-Mihaela Negoiță, Sorian Uyy, Alexandru-Cristian Voicu, Secția Muzeul Național Filatelic.

Expoziția este deschisă până în ianuarie 2026.