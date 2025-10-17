Foamea după bani scumpește apa minerală. Guvernul spune că nu ar trebui să fie așa

Foamea după bani scumpește apa minerală. Guvernul spune că nu ar trebui...

176700 – 17102025 – Guvernul a aprobat în ședința de joi, la propunerea Ministerului Economiei, cu avizul Ministerului Apărării și Ministerului Finanțelor, un memorandum prin care prețul apelor minerale naturale la sursă va fi ajustat cu rata inflației cumulată din perioada noiembrie 2021–2025. Această actualizare vizează apele minerale naturale destinate consumului alimentar, extrase din surse autorizate de Agenția Națională pentru Resurse Minerale (ANRM).

Astfel, tariful crește de la 43,25 lei la 56,8 lei pentru 1.000 de litri.

”Modificarea reflectată în costuri reprezintă 0,013/1 litru de apă. Ajustarea preţului apei minerale naturale la sursă pentru consum alimentar nu are niciun impact negativ asupra costurilor de producţie pentru îmbuteliatori, deci nu ar trebui să implice o creştere a preţului la raft a apei îmbuteliate”, menționează Memorandumul.

Executivul precizează că, în perioada aprilie 2022 – 30 iunie 2025, prețul apelor minerale la sursă nu a suferit nicio modificare. Ajustarea actuală are scopul de a alinia tarifele la evoluția inflației, fără a afecta direct prețurile de consum sau producția îmbuteliatorilor.

La fel s-a spus însă și în cazul majorării TVA, care ulterior s-a reflectat în prețurile finale cu mult mai mult decât cele două sau șase procente (în unele cazuri) cu care a crescut TVA.

Astfel, unele mărfuri au ajuns să coste și cu 30-40% mai mult, comercianții invocând ”creșterea TVA și a diferitelor taxe”.