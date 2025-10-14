FOTOGEOGRAFICA 2025, o mărturie peste timp despre patrimonilu cultural, peisajele naturale și wildlife din România

176657 – 14102025 – Miercuri, 15 octombrie 2025, începând cu ora 18:30, la Biblioteca Națională a României vor avea loc vernisajul Salonului Național de Fotografie ”FOTOGEOGRAFICA 2025” și prezentarea catalogului Fotogeografica 2025, care conține fotografiile premiate pe cele trei secţiuni ale concursului – patrimoniu cultural, peisaj natural și wildlife, la categoriile elevi/studenți și open, precum și cele mai reuşite lucrări din galeria foto a concursului.

Evenimentul va fi marcat de o proiecție imersivă în Atriumul Bibliotecii Naționale, o colaborare audio-vizuală între FOTOGEOGRAFICA și colectivul de artiști video AMURAL. Proiecțiile vor introduce participanții într-un spectacol al naturii, al artei și tehnicii reflectate în expozițiile FOTOGEOGRAFICA și SURSA.

Salonul poate fi vizitat în perioada 15 octombrie – 15 noiembrie 2025 şi reuneşte o selecție din cele peste 1.800 de fotografii înscrise de cei 275 participanţi din toată ţara.

Fotogeografica este una dintre cele mai longevive și populare manifestări culturale la nivel național, prin care se promovează valorile patrimoniului natural și cultural. România are o natură spectaculoasă, o moștenire culturală și o biodiversitate remarcabilă, dar toate acestea au nevoie de voci care să le facă vizibile. Într-un ocean de imagini digitale, Fotogeografica rămâne una dintre puținele platforme care caută sens, nu doar estetism.

Ediția din acest an a expoziției marchează și cei 150 de ani de la înființarea Societății de Geografie din România.

”Într-o lume tot mai abătută și plină de incertitudini, Fotogeografica rămâne una din manifestările certe și o mărturie peste timpuri prin valoarea sa perenă. Onoarea pe care o face aniversării Societății de Geografie din România, la cei 150 de ani ai săi, prin dedicarea unui număr special este una atotcuprinzătoare prin recunoștință și valoare … ” – prof.univ.dr. Corneliu Iațu, președinte al Societății de Geografie din România.