Franța ne laudă că dăm energie electrică și gaz Rep. Moldova

176537 – 02102025 – Președintele Comisiei pentru afaceri europene, Diana Stoica, l-a primit miercuri, 1 octombrie 2025, pe Vincent Guérend, directorul pentru Uniunea Europeană din Ministerul pentru Europa și Afaceri Externe al Franței, într-o întrevedere axată pe teme strategice de interes comun.

La întâlnire au participat și E.S. Nicolas Warnery, Ambasadorul Franței în România, și vicepreședinții comisiei, Rozália-Ibolya Bíró și Ovidiu-Vasile Cîmpean.

Discuțiile au abordat subiecte precum protejarea democrației și combaterea dezinformării, „majoratul digital”, programul SAFE, dar și teme cu impact direct asupra competitivității și rezilienței UE: viitorul buget multianual european, politica agricolă comună și politica de coeziune, mijloace pentru reindustrializarea Europei și consolidarea sectorului de apărare.

Ambele țări susțin o abordare care privilegiază produsele și capacitățile europene, de natură să contribuie la autonomia strategică a Uniunii, în contextul în care, în prezent, multe contracte de achiziții publice europene sunt atribuite furnizorilor din țări terțe. Această tendință trebuie inversată: trebuie să cheltuim mai mult – și mai mult la nivel european.

Un punct important în cadrul discuțiilor a fost și politica de extindere a Uniunii Europene. Au fost abordate nu doar situația Republicii Moldova și Ucrainei, ci și perspectivele europene pentru zona Balcanilor de Vest. A fost apreciat rolul României în susținerea parcursului european al Ucrainei și Republicii Moldova, precum și sprijinul constant oferit de România autorităților de la Chișinău, prin furnizarea de energie electrică și gaz.