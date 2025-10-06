Franța: Premierul Lecornu și-a anunțat echipa. Puține nume noi

176567 – 06102025 – După câteva săptămâni de incertitudini consultări, Sébastien Lecornu, premierul desemnat al Guvernului francez, și-a anunţat duminică echipa, în aceasta regăsindu-se doar câteva schimbări față de componența anterioară.

13 nume din fosta echipă se regăsesc din nou pe lista guvernamentală. Bruno Retailleau la Interne, Jean-Noël Barrot la Externe, Gérald Darmanin la Justiţie, Rachida Dati la Cultură, Agnès Pannier-Runacher la Tranziţia ecologică, Amélie de Montchalin la Conturile publice, Annie Genevard la Agricultură, Catherine Vautrin la Muncă şi Sănătate, Manuel Valls la Teritoriile de peste mări şi Elisabeth Borne la Educaţie îşi păstrează aceleaşi portofolii ca şi în precedenta echipă a lui François Bayrou.

Singura schimbare notabilă este numirea lui Bruno Le Maire la ministerul Armatelor, post ocupat până acum de Sébastien Lecornu. La Economie şi Finanţe, post ocupat mai bine de 7 ani de Le Maire, îi revine acum lui Roland Lescure. Este de notat şi revenirea lui Eric Woerth la cârma ministerului Amenajării teritoriului şi Descentralizării.

Primul consiliu de miniştri al noi echipe este convocat de preşedintele Emmanuel Macron, luni la ora 16.

După anunţarea acestei echipe, următoarea etapă pentru premierul Lecornu va fi declaraţia sa de politică generală, programată pentru marţi la ora 15.