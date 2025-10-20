Fritz o stinge, Drulă o-ncinge

Vin alegerile locale parțiale, dar fiecare pe cont propriu. USR tot mai speră într-o alianță cu PNL pentru București

176717 – 20102025 – Președintele USR Dominic Fritz a încercat să aplaneze conflictul iscat în coaliție de plânegerea penală formulată de deputatul Emauel Ungureanu, colegul său de partid, împotriva premierului și a ministrului de interne, ambii liberali, referitoare la întârzierea stabilirii datei alegerilor locale parțiale pentru Primăria Capitalei.

„Eu nu am făcut plângerea penală. Eu cred că a fost un gest exagerat și acuma, când oricum se vor organiza alegerile, cred că e fără obiect și eu o să-i recomand colegului să o retragă”, a spus Fritz, după ce vineri premierul Ilie Bolojan a anunțat, vineri, la Radio România Actualități, că va propune organizarea scrutinului la finalul lunii noiembrie sau începutul lunii decembrie.

Totodată, liderul USR a precizat că retragerea acestei plângeri nu a fost un subiect de negociere între USR și PNL pentru continuarea coaliției, chiar dacă în ultima ședință a existat un schimb de replici între Fritz și Cătălin Predoiu.

„Nu a făcut parte din vreo negociere sau discuție. Într-adevăr, domnul Predoiu a spus în coaliție că nu i se pare corect”, spune Dominic Fritz.

Plângerea a fost făcută în urmă cu câteva zile de Emanuel Ungureanu. Acesta a depus o plângere împotriva premierului, încercând să-l oblige să organizeze alegeri pentru Primăria Capitalei. Supărarea USR este însă alta. În PNL nu există susținere pentru ca liberali și useriștii să-l aibă candidat comun pentru Primăria București pe deputatul de Timiș Cătălin Drulă.

Bolojan, pentru a încerca să calmeze discuțiile și cu USR și cu PSD, a spus că fiecare formațiune va avea propriul candidat.

Deși s-a încercat calmarea situației, parlamentarul de Timiș continuă să pună gaz pe foc. Drulă a acuzat PSD de ”șantaj penal”, făcând referire la anunțul PSD că nu va accepta să fie izolat în coaliția de guvernare prin realizarea unei ”coaliții în coaliție”. Drulă merge, în continuare, pe ideea că PNL îl va susține pentru Capitală.

Deputatul USR Cătălin Drulă a declarat, duminică, despre neînţelegerile din coaliţie privind alegerile la Capitală, că are aproape conotaţiile unui şantaj penal ceea ce face PSD-ul, care spune vom prăbuşi guvernarea dacă cineva candidază cu altcineva. El a precizat că şi-ar dori, şi au încă discuţii, să aibă o susţinere şi de la PNL pentru candidatura sa la primărie.

”Mie mi se pare că a făcut rău democraţiei din România discuţia lansată mai ales de PSD, care cumva a condiţionat şi-a făcut chiar un şantaj: dacă voi candidaţi într-un fel, dacă cineva cu altcineva, dacă se aliază…. Nu poţi face alegerile, data alegerilor, organizarea alegerilor, în funcţie de cine va candida. Nu există asta nicăieri în manualul de democraţie. Alegerile sunt punctul ăla fix, vin peste noi ca să spun aşa, şi apoi candidaturile sunt libere. Constituţia prevede libertatea de asociere”, a declarat deputatul USR Cătălin Drulă, la TVR Info.

”Are aproape conotaţiile unui şantaj penal ceea ce face PSD-ul, care spune vom prăbuşi guvernarea, vom opri lucruri, dacă cineva candidază cu altcineva”, a adăugat reprezentantul USR. Drulă a precizat că ”e o aliniere naturală în Bucureşti pe electoratul de dreapta”.

”Mi-aş dori, şi avem încă discuţii, să am o susţinere şi de la PNL pentru candidatura mea, şi nu numai. Mai sunt partide mai noi care au idei care se regăsesc în ceea ce spuneam legat de ideile de transport, de mobilitate, avem aceste discuţii încă. Dacă nu se vor concretiza, iarăşi, e o opţiune validă, eu nu pot să iau cuiva în nume de rău pentru că un partid are un candidat sau nu, e un lucru firesc în democraţie, până la urmă cetăţenii vor alege programul cel mai credibil”, a menţionat Drulă.

”Nu cred că a făcut bine anul trecut când a fost acea alianţă contra firii PNL-PSD şi peste ţară şi peste Bucureşti. Să nu uităm că sunt numai primari PNL şi PSD în sectoarele Bucureştiului”, a subliniat el.

După cum se știe, președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, și prim-vicepreședintele Olguța Vasilescu, au precizat că nu vor accepta o candidatură comună PNL-USR pentru București și au atenționat că dacă acest lucru se va întâmpla, Guvernul va pica.