Gală de excelență pentru olimpicii internaționali

176581 – 07102025 – Ministerul Educației și Cercetării va onora olimpicii internaționali, profesorii care i-au pregătit și unitățile școlare din care aceștia provin, prin stimulente financiare și printr-un eveniment dedicat, organizat la Palatul Național al Copiilor din București, în data de 3 decembrie 2025.

Prin olimpici internaționali ne referim la elevii care au obținut rezultate deosebite, așa cum sunt acestea menționate în legislația specifică, la concursurile internaționale incluse în listele competiționale aprobate prin Ordinul de ministru nr. 3.025/2025.

Prof. univ. dr. psih. Daniel David, ministrul Educației și Cercetării, declară:

„Mă bucur că, în condițiile măsurilor de criză fiscal-bugetară, după securizarea bugetului pentru premierea elevilor cu media 10 la evaluarea națională și la bacalaureat, putem continua, la fel ca în anii trecuți, premierea olimpicilor internaționali, în aceeași logică financiară și educațională. Laureații competițiilor naționale au fost deja premiați financiar, odată cu încheierea acestora, astfel că, în evenimentul din data de 3 decembrie 2025, vom onora câștigătorii concursurilor internaționale. De asemenea, mă bucur că am reușit să extindem posibilitatea ca, până la reorganizarea burselor de performanță în condiții de stabilitate fiscal-bugetară, bursa de merit să fie oferită tuturor celor care au ultima medie care se înscrie în procentul de 15%, ceea ce crește șansa olimpicilor. Utilizarea rezultatelor obținute în aceste competiții la înscrierea la liceu/facultate rămâne valabilă ca în anii trecuți”.

Ministerul Educației și Cercetării susține și participarea loturilor naționale ale României la olimpiadele internaționale prin acoperirea taxelor de participare și a costurilor deplasărilor, diurnă aferentă zilelor de ședere, precum și organizarea și desfășurarea etapelor care precedă olimpiadele internaționale.