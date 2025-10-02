Grevă în transportul feroviar din Italia

176539 – 02102025 – Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetățenii români care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Republica Italiană asupra faptului că, în perioada 2 octombrie 2025, ora 21:00 – 3 octombrie 2025, ora 21:00, este preconizată organizarea unei greve naționale în sectorul transportului feroviar.

În context, sunt preconizate anulări și modificări ale conexiunilor feroviare regionale și de lung parcurs. Pentru transportul regional vor fi menținute serviciile esențiale prevăzute de lege în caz de grevă, în zilele lucrătoare, în următoarele intervale orare: 06:00 – 09:00 și 18:00 – 21:00. Totodată, trenurile care se vor afla în mișcare la debutul grevei își vor continua parcursul până la destinația finală, dacă aceasta va putea fi atinsă în maximum o oră de la începutul protestului sindical, fiind posibilă oprirea trenurilor în stații intermediare după depășirea acestui termen.

MAE recomandă consultarea paginii de Internet a Ministerului Infrastructurii și Transporturilor al Italiei: https://scioperi.mit.gov.it/mit2/public/scioperi pentru detalii suplimentare.

Cetățenii români pot solicita asistență consulară la numerele de telefon ale Ambasadei României în Republica Italiană: +39 06 835 233 44; +39 06 835 233 52; +39 06 835 233 58; +39 06 835 233 56; +39 06 835 233 69; +39 06 835 233 71; +39 06 835 233 74, apelurile fiind redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate (CCSCRS) și preluate de către operatorii Call Center în regim de permanență.

Totodată, cetățenii români care se confruntă cu o situație dificilă, specială, cu un caracter de urgență, au la dispoziție și următoarele linii telefonice de urgență, în funcție de regiune:

Consulatul General al României la Roma: +39 34 514 739 35

Consulatul General al României la Milano: +39 36 610 814 44

Consulatul General al României la Bologna: +39 32 480 351 71

Consulatul General al României la Torino: +39 33 875 681 34

Consulatul General al României la Trieste: +39 34 088 216 88

Consulatul General al României la Bari: +39 33 460 422 99

Consulatul României la Catania: +39 32 096 531 37

MAE recomandă consultarea paginilor de Internet:

https://roma.mae.ro/, https://cgroma.mae.ro, https://www.mae.ro/