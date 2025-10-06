Guvernatorul Prefecturii Osaka, aprecieri pentru Pavilionul României – Expo 2025 Osaka

176562 – 06102025 – Guvernatorul prefecturii Osaka, Hirofumi Yoshimura, a efectuat duminică, 5 octombrie 2025, o vizită oficială la Pavilionul României din cadrul Expo 2025 Osaka, unde a fost întâmpinat de comisarul general al Secțiunii Române, Ferdinand Nagy. Acesta i-a prezentat conceptul expozițional „Romania, Land of Tomorrow” și l-a ghidat prin experiența imersivă „Tradiție și Tehnologie” – o călătorie simbolică, călătorie care pornește din epoca fascinantă a culturii Cucuteni și ajunge până în prezent, evidențiind inovațiile românești în domenii precum tehnologia de vârf, robotica medicală și cercetarea aplicată în salvarea de vieți.

Oficialul japonez a apreciat în mod deosebit duetul muzical oferit de dr. Botond Szöcs, lector la Universitatea Transilvania din Brașov, la pian, și de Carina Cătăramă, studentă a Facultății de Muzică din cadrul aceleiași universități, la nai.

În continuare, oaspetele a vizitat expoziția „Hemp – Back to the Future”, curatoriată de arhitectul Teodor Frolu și de dr. Florica Zaharia, conservator emerit al The Metropolitan Museum of Art, precum și expozițiile permanente și temporare găzduite de Pavilionul României. Printre acestea s-au numărat: sculpturile realizate din coji de ou de artista Cristina Prisăcariu, proiectul pictural „Bucovina, Blue Project” al artistului Roland Pangratti, lucrările pictoriței Rodica Benitendi și expoziția de acuarelă „Flower Glow” semnată de Loredana Popescu Tăriceanu.

De asemenea, a urmărit cu interes demonstrațiile practice din zona dedicată artei și meșteșugurilor, susținute de Victor Vulpe, vicecampion mondial la design și producție de pantofi (Londra, 2023).

Guvernatorul Hirofumi Yoshimura a remarcat în mod deosebit caracterul interactiv și creativ al Pavilionului României, elemente care au contribuit la transformarea acestuia într-unul dintre cele mai apreciate Pavilioane de către vizitatori. În context a adresat felicitări României pentru succesul înregistrat în cadrul Expoziției și a exprimat încredere că participarea națională a României va contribui semnificativ la întărirea relațiilor bilaterale dintre România și Japonia.