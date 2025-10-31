Guvernul a stabilit cheltuielile necesare pentru alegerile din 7 decembrie

176821 – 31102025 – Prin Hotărâre de Guvern s-au stabilit cheltuielile necesare pregătirii şi desfăşurării în bune condiţii a alegerilor locale parţiale din data de 7 decembrie 2025

Actul normativ stabilește cheltuielile necesare pregătirii, organizării și desfășurării în bune condiții a alegerilor locale parțiale, pe care le estimează la 67,6 milioane lei.

Sumele sunt repartizate în funcție de ordonatorul de credite însărcinat cu efectuarea cheltuielii, acestea fiind identificate pe baza prevederilor legale în vigoare care impun efectuarea respectivei cheltuieli.

Cea mai mare sumă revine Ministerului Afacerilor Interne – 45 milioane lei, urmat de Autoritatea Electorală Permanentă – peste 16,9 milioane lei.

Cheltuielile au fost stabilite pe tipuri distincte, respectiv cheltuieli de personal, bunuri și servicii, active nefinanciare.

